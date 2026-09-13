Se mantiene la Fase 1 de Contingencia Ambiental este domingo en CDMX

La Comisión Ambiental de la Megalópolis emitió un comunicado la mañana de este 13 de septiembre, anunciando que la Fase 1 de Contingencia Ambiental en CDMX se mantiene durante el domingo.
Esto debido a que la calidad del aire en la región será de “Mala a Muy Mala”, por lo que todas las medidas seguirán activas hasta nuevo aviso.
Fase 1 de Contingencia Ambiental en CDMX mantiene el Hoy no Circula este 13 de septiembre
Debido a que se mantiene la Fase 1 de Contingencia Ambiental en CDMX, se seguirá aplicando el Hoy no Circula este 13 de septiembre, por lo que recomendamos tomar sus precauciones.
De las 5:00 a.m. a las 10:00 p.m. suspenderán su circulación los siguientes vehículos:
- Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2
- Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, terminación de placa 1, 3, 5, 7 y 9
- Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado rosa, terminación de placa 7 u 8
- Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los permisos de circulación, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2
- Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON
- Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX
- Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo con las disposiciones indicadas, les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas
Recomendaciones por Fase 1 de Contingencia Ambiental en CDMX
Las autoridades dieron una serie de recomendaciones a la población por la Fase 1 de Contingencia Ambiental en CDMX este 13 de septiembre.
- Facilitar y continuar el trabajo a distancia y realizar compras y trámites en línea para reducir viajes
- Evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes o productos que contengan solventes
- Recargar gasolina después de las 18:00 horas y antes de las 10:00 horas; no cargar más combustible después de que se libere el seguro de la pistola de llenado
- Revisar y reparar fugas en instalaciones de gas doméstico
- Reducir el uso de combustibles en casa, acortando el tiempo de ducha a un máximo de cinco minutos y al cocinar, utilizar recipientes con tapa