La Comisión Ambiental de la Megalópolis emitió un comunicado la mañana de este 13 de septiembre, anunciando que la Fase 1 de Contingencia Ambiental en CDMX se mantiene durante el domingo.

Esto debido a que la calidad del aire en la región será de “Mala a Muy Mala”, por lo que todas las medidas seguirán activas hasta nuevo aviso.

Se mantiene la Fase 1 de Contingencia Ambiental este domingo en CDMX (@CAMegalopolis)

Fase 1 de Contingencia Ambiental en CDMX mantiene el Hoy no Circula este 13 de septiembre

Debido a que se mantiene la Fase 1 de Contingencia Ambiental en CDMX, se seguirá aplicando el Hoy no Circula este 13 de septiembre, por lo que recomendamos tomar sus precauciones.

De las 5:00 a.m. a las 10:00 p.m. suspenderán su circulación los siguientes vehículos:

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, terminación de placa 1, 3, 5, 7 y 9

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado rosa, terminación de placa 7 u 8

Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los permisos de circulación, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2

Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON

Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX

Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo con las disposiciones indicadas, les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas

Doble Hoy No Circula domingo 13 de septiembre (Especial)

Recomendaciones por Fase 1 de Contingencia Ambiental en CDMX

Las autoridades dieron una serie de recomendaciones a la población por la Fase 1 de Contingencia Ambiental en CDMX este 13 de septiembre.