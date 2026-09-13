La Secretaría de Seguridad del Estado de Campeche confirmó que fueron localizados dos cuerpos cerca del Tren Maya, en el municipio de Escárcega.

Las autoridades manifestaron que los cuerpos fueron localizados en un paraje de terracería que se ubica en paralelo a las vías del Tren Maya.

Cuerpos cerca del Tren Maya tenían signos de violencia; una víctima ya fue identificada

En atención a un reporte ciudadano, autoridades de Campeche realizaron un despliegue de seguridad en Escárcega que permitió la localización de dos cuerpos en una zona paralela a las vías del Tren Maya.

Elementos de la Policía Estatal acudieron al paraje rural ubicado en la comunidad de División del Norte, en donde se confirmó el hallazgo de las dos víctimas con aparentes signos de violencia.

De acuerdo con el reporte, los dos cuerpos fueron localizados con disparos por arma de fuego, además de que en la zona fueron encontrados indicios balísticos.

Derivado de estos hechos, las autoridades de Campeche aseguraron el sitio del hallazgo para preservar la evidencia y dar aviso formal a las autoridades ministeriales.

La Policía de Campeche señaló que una de las dos víctimas ya fue identificada por familiares, mientras que la segunda permanece en calidad de desconocida.

En tanto, la Fiscalía estatal inició las investigaciones correspondientes, para determinar los motivos del crimen y hallar a los responsables.