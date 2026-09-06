Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas de la explosión registrada en Temascalcingo el sábado 5 de septiembre de 2026.

“Expreso mis más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las personas que perdieron la vida en la explosión ocurrida en Santa María Canchesdá, municipio de Temascalcingo. Les acompaño con profundo respeto y afecto en estos momentos de dolor. Los servicios de Protección Civil, SUEM, Bomberos de la región, la Comisión Nacional de Emergencias y la Policía Estatal continuarán trabajando de manera coordinada para atender y brindar apoyo a las personas afectadas.” Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México

Tras el mensaje de la gobernadora mexiquense, usuarios en redes sociales le pidieron enviar insumos y material de curación para atender a las personas lesionadas por la explosión de pirotecnia.

De manera preliminar, la explosión en Temascalcingo dejó un saldo de 10 personas muertas y 64 heridas, mientras los servicios de emergencia continúan trabajando para atender a las víctimas.

La Secretaría General de Gobierno del Estado de México informó que autoridades de los tres niveles de gobierno atendieron la emergencia tras la explosión.

Las labores de atención continuaron este domingo 6 de septiembre bajo una coordinación unificada entre las autoridades y los servicios de emergencia.

Delfina Gómez envía condolencias a familias de víctimas de explosión en Temascalcingo (Delfina Gómez Álvarez en Facebook)

Piden a Delfina Gómez enviar material de curación tras explosión en Temascalcingo

Luego de que Delfina Gómez expresara sus condolencias por las personas fallecidas en la explosión de Temascalcingo, usuarios en redes sociales le pidieron brindar apoyo con insumos y material de curación para atender a las personas lesionadas.

Algunos usuarios señalaron la necesidad de enviar material médico a los hospitales donde son atendidas las víctimas de la explosión, entre ellos el de Atlacomulco.

La gobernadora del Estado de México informó que los servicios de Protección Civil, el SUEM, Bomberos de la región, la Comisión Nacional de Emergencias y la Policía Estatal, continuarán trabajando de manera coordinada para brindar apoyo a las personas afectadas.

Cabe recordar que entre las personas heridas por la explosión también se reportaron menores de edad, mientras las autoridades continúan con la atención de la emergencia.

Explosión en Temascalcingo deja 10 muertos y 64 heridos

Autoridades del Estado de México actualizaron a 10 personas muertas y 64 heridas el saldo de la explosión registrada en Temascalcingo.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades mexiquenses, las personas heridas reciben atención médica; sin embargo, hasta el momento no se ha informado públicamente sobre la gravedad de sus lesiones.

Las autoridades tampoco han dado a conocer una actualización sobre el estado de salud de los menores de edad que resultaron heridos durante la explosión de pirotecnia en Temascalcingo.