Luego de asistir al Primer Informe de Labores 2025-2026 del Poder Judicial del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, secretario General de Gobierno, destacó que el modelo de gobernanza impulsado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez coloca en el centro el servicio y la escucha a la ciudadanía.

Durante el ejercicio se destacó que los poderes Ejecutivo y Judicial mantienen coordinación para avanzar junto con las y los mexiquenses hacia una entidad con progreso, justicia, inclusión y honestidad.

Duarte Olivares señaló que el modelo de gobierno de Delfina Gómez ha permitido mantener un diálogo y coordinación permanente con los diferentes poderes del Estado de México, bajo una visión centrada en atender las necesidades de la población.

Horacio Duarte destaca coordinación entre poderes del Estado de México

Hace unos días, durante su participación en la Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario de Morena EdoMéx, Horacio Duarte también resaltó los resultados de la coordinación con el Poder Legislativo.

El secretario General de Gobierno señaló que la unidad con el Legislativo ha permitido avanzar en iniciativas que benefician a la población mexiquense, entre ellas 183 propuestas impulsadas por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez que ya fueron aprobadas.

Entre las iniciativas destacan las relacionadas con salud, bienestar animal, combate a la extorsión, transparencia y protección de datos personales.

También se han aprobado acciones para la desincorporación de predios destinados a la construcción de hospitales y escuelas en el Estado de México.