El presidente municipal de Cuautitlán Izcalli, Daniel Serrano presentó el Tren de Pavimentación de Cuautitlán Izcalli, un conjunto de maquinaria especializada que permitirá acelerar la rehabilitación de calles y avenidas, como parte de la estrategia para atender el rezago de infraestructura vial heredado en el municipio.

Los trabajos comenzaron en la calle Tlatlaya, donde se realizó el reencarpetado de 2 mil 430 metros cuadrados a lo largo de 270 metros, con la aplicación de 321 toneladas de asfalto, con el objetivo de mejorar las condiciones de movilidad y seguridad para las familias izcallenses.

Daniel Serrano presenta Tren de Pavimentación. (cortesía)

Durante la conferencia “El Poder del Pueblo”, el presidente municipal, Daniel Serrano explicó que el nuevo Tren de Pavimentación permitirá ampliar la capacidad operativa del Gobierno Municipal y avanzar con mayor rapidez en la recuperación de vialidades que durante años acumularon deterioro.

Detalló que Cuautitlán Izcalli cuenta con maquinaria propia y especializada para desarrollar este tipo de trabajos, lo que permitirá atender más vialidades y mantener una capacidad permanente de intervención en el municipio.

Así funcionará el Tren de Pavimentación

La estrategia de recuperación vial contempla cuatro frentes de trabajo: cuadrillas permanentes de bacheo; el Tren de Pavimentación para rehabilitaciones integrales; obra por administración; y dos bacheadoras con capacidad para transportar hasta cinco toneladas de asfalto por viaje.

El Tren de Pavimentación está integrado por:

Dos bacheadoras

Petrolizadora

Dos camiones de volteo con capacidad de 14 metros cúbicos

de con capacidad de Fresadora

Una pavimentadora

Una barredora

Rodillo.

Esta maquinaria permitirá desarrollar las diferentes etapas del proceso, desde la preparación de la superficie hasta la colocación y compactación de la nueva carpeta asfáltica.

De acuerdo con el gobierno municipal de Cuautitlán Izcalli, esta capacidad operativa permitirá optimizar los tiempos de trabajo, elevar la calidad de las intervenciones y reducir la dependencia de terceros para realizar obras de mayor alcance.

El presidente municipal, Daniel Serrano busca que esta estrategia se traduzca en el programa de reencarpetado más grande en la historia de Cuautitlán Izcalli, con obras directamente en las colonias y comunidades donde el deterioro de las calles representa una de las principales demandas ciudadanas.

Daniel Serrano presenta Tren de Pavimentación. (cortesía)

Reencarpetado y bacheo para atender el rezago vial

La intervención en Tlatlaya representa el primer ejemplo de este modelo de trabajo, que busca ir más allá de la reparación superficial de los daños. El objetivo es mejorar integralmente las condiciones de las vialidades, renovar la superficie de rodamiento y favorecer traslados más seguros, ágiles y funcionales para la población.

A la par del reencarpetado, continuará de manera permanente el programa de bacheo, destinado a atender afectaciones puntuales y evitar que el deterioro de las calles avance. La combinación de ambos esquemas permitirá atender tanto las necesidades inmediatas como aquellas vialidades que requieren una rehabilitación completa.

El abandono de años no se resuelve de un día para otro, pero sí se resuelve trabajando todos los días. Daniel Serrano, presidente municipal de Cuautitlán Izcalli

Con esta estrategia, la administración municipal busca revertir un rezago de infraestructura acumulado durante años mediante inversión pública, maquinaria propia, planeación y presencia permanente en territorio.

Daniel Serrano presenta Tren de Pavimentación. (cortesía)

Más que una intervención aislada, el Tren de Pavimentación forma parte de una estrategia de largo plazo para recuperar la infraestructura urbana de Cuautitlán Izcalli y avanzar hacia una red vial más segura, moderna y funcional.