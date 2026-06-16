Daniel Serrano, presidente municipal de Cuautitlán Izcalli, supervisó personalmente la atención de la emergencia provocada por el desbordamiento del cárcamo en Valle de las Flores, cuya operación corresponde a la empresa concesionaria Aleatica.

El mandatario atendió de primera mano las inquietudes de los vecinos, quienes cerraron por varias horas el Circuito Exterior Mexiquense.

Daniel Serrano acuerda con Aleatica reforzar mantenimiento para prevenir nuevas afectaciones en Cuautitlán Izcalli

Funcionarios del Gobierno Municipal se reunieron con habitantes de la zona y representantes de Aleatica para coordinar acciones inmediatas y establecer mecanismos de seguimiento que prevengan futuras afectaciones.

Como resultado, se logró la liberación del Circuito Exterior Mexiquense y se establecieron acuerdos con la concesionaria para reforzar los trabajos de mantenimiento y dar seguimiento puntual a la infraestructura hidráulica.

El Gobierno Municipal continuará vigilando el cumplimiento de los compromisos asumidos y mantendrá acompañamiento permanente a las familias afectadas.