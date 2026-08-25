El gobierno Municipal de Cuautitlán Izcalli a cargo de Daniel Serrano mantiene al corriente los pagos actuales del servicio eléctrico, sin embargo,enfrenta las consecuencias de años de rezago heredado por administraciones anteriores, en materia financiera con 353 millones 248 mil 349 pesos a CFE.

En la conservación de su patrimonio cultural con una obra de arte invaluable que fue vandalizada y mutilada sin intervención alguna, por lo que el alcalde Daniel Serrano ha asumido la responsabilidad de recuperar piezas artísticas que fueron abandonadas y que forman parte de la identidad del municipio.

Cuautitlán Izcalli arrastra adeudo histórico con CFE

Cuautitlán Izcalli mantiene un adeudo histórico con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por 353 millones 248 mil 349 pesos, pasivo acumulado antes de la llegada de la actual administración y asociado a gobiernos municipales anteriores encabezados por PAN y PRI.

Frente a este escenario, el gobierno de Daniel Serrano ha marcado una diferencia entre las obligaciones heredadas y las correspondientes a su administración.

De acuerdo con el gobierno municipal de Cuautitlán Izcalli, durante 2025 se realizaron pagos mensuales de entre 7 y 8 millones de pesos por el consumo corriente de energía eléctrica, mientras que hasta agosto de 2026 los pagos realizados suman 64.1 millones de pesos, sin generar un nuevo adeudo con la CFE.

La administración municipal mantiene mesas de trabajo con la Comisión Federal de Electricidad para revisar los conceptos que integran el pasivo histórico y precisar su origen. Además, se lleva a cabo una revisión de los inmuebles de Operagua para detectar posibles consumos fantasma y se planteó la instalación de medidores testigo que permitan contar con registros más precisos del consumo eléctrico.

“Vendedor de Esperanzas”, entre el patrimonio abandonado

Uno de los casos más visibles es el de “Vendedor de Esperanzas”, obra de la reconocida escultora Charlotte Yazbek, que fue vandalizada y mutilada en junio de 2024, durante la administración panista encabezada por Karla Fiesco. A pesar de que a ese gobierno todavía le restaban más de seis meses de gestión, la pieza permaneció sin una intervención integral y terminó fuera del Parque de las Esculturas, expuesta al deterioro y a la intemperie.

La escultura con partes de su estructura dañadas, evidenció el abandono de uno de los elementos más representativos del patrimonio artístico de Cuautitlán Izcalli. La administración de Daniel Serrano recibió la pieza en estas condiciones y determinó asumir el reto de recuperar una obra que durante años no recibió la atención necesaria.

Gobierno de Daniel Serrano busca atender rezagos heredados

El gobierno municipal de Cuautitlán Izcalli busca atender dos rezagos que recibió al asumir el Ayuntamiento: por un lado, un pasivo histórico de cientos de millones de pesos y, por otro, el deterioro de bienes que forman parte del patrimonio cultural de Izcalli.

La estrategia consiste en cumplir con las obligaciones actuales, evitar la generación de nuevas deudas y, al mismo tiempo, recuperar y proteger los espacios y piezas que representan la historia e identidad del municipio.

El caso de “Vendedor de Esperanzas” y el adeudo histórico con la CFE forman parte de un mismo escenario sobre la necesidad de corregir pendientes acumulados durante administraciones anteriores y establecer mecanismos para que las obligaciones financieras y el patrimonio público de Cuautitlán Izcalli reciban atención y seguimiento permanente.