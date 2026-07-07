El presidente municipal de Cuautitlán Izcalli, Daniel Serrano, informó sobre las recientes acciones implementadas para fortalecer la red hidráulica del municipio, mejorar el suministro de agua potable y reducir el desperdicio del recurso.

Durante una conferencia de prensa, el presidente municipal de Cuautitlán Izcalli, Daniel Serrano, destacó que en la última semana se realizaron tres reparaciones de gran magnitud en distintos puntos del municipio.

Cuautitlán Izcalli realizó tres reparaciones hidráulicas para mejorar el suministro y reducir fugas de agua. (cortesía)

Reparan línea que abastece a Hacienda del Parque y Niños Héroes

Uno de los trabajos se llevó a cabo en la zona sur de Cuautitlán Izcalli, donde se reparó una línea de conducción que suministra agua a las colonias Hacienda del Parque y Niños Héroes.

La intervención permitió prevenir afectaciones e interrupciones en el servicio para las familias que dependen de esa infraestructura hidráulica.

En la zona norte del municipio fue rehabilitada una línea de 24 pulgadas ubicada en la colonia San José Buenavista.

La reparación permitió detener el desperdicio de agua que se registraba en el crucero conocido como La Frontera y en el tramo que conecta con la Avenida del Trabajo, mejorando las condiciones de operación de la red.

Como parte de las acciones de mantenimiento, también se sustituyeron 12 metros de tubería de acero en una instalación de Operagua ubicada en el Tanque 1 de Cumbria.

La obra favorece la llegada de agua proveniente del Sistema Cutzamala, una de las principales fuentes de abastecimiento para el municipio de Cuautitlán Izcalli.

Cuautitlán Izcalli realizó tres reparaciones hidráulicas para mejorar el suministro y reducir fugas de agua. (cortesía)

Daniel Serrano anticipa más trabajos en la red hidráulica

El presidente municipal de Cuautitlán Izcalli, Daniel Serrano, señaló que las labores de mantenimiento continuarán de manera permanente debido al desgaste que presentan diversas tuberías por el paso del tiempo.

El tema del mantenimiento hidráulico seguirá siendo frecuente en el municipio, principalmente por el desgaste de la vida útil de las tuberías y la necesidad de realizar mantenimiento de manera sostenida. Daniel Serrano, presidente municipal de Cuautitlán Izcalli

Con estas acciones, el Gobierno de Cuautitlán Izcalli busca optimizar la distribución del agua potable y fortalecer la infraestructura hidráulica municipal.