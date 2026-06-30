El presidente municipal de Cuautitlán Izcalli, Daniel Serrano, informó que el municipio registró una disminución del 18 por ciento en el delito de robo de vehículo en Cuautitlán Izcalli durante los primeros cinco meses de 2026, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Según el reporte oficial, entre enero y mayo de 2025 se contabilizaron 473 casos de robo de vehículo en Cuautitlán Izcalli, mientras que en el mismo periodo de 2026 la cifra descendió a 388 denuncias, lo que confirma una tendencia a la baja en este delito de alto impacto.

Coordinación entre autoridades fortalece resultados en seguridad

El presidente municipal de Cuautitlán Izcalli, Daniel Serrano, señaló que estos resultados son consecuencia de la estrategia integral de seguridad que mantiene el gobierno municipal en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Cuautitlán Izcalli.

La coordinación entre los tres órdenes de gobierno ha permitido fortalecer las labores de vigilancia, prevención y respuesta operativa en distintos puntos del municipio, con el objetivo de reducir la incidencia delictiva y brindar mayor tranquilidad a las familias izcallenses.

Daniel Serrano fortalece estrategia de seguridad en Cuautitlán Izcalli

El presidente municipal de Cuautitlán Izcalli, Daniel Serrano, reiteró que el Gobierno Municipal continuará reforzando las estrategias de seguridad y la coordinación interinstitucional para consolidar la disminución de delitos y garantizar mejores condiciones de seguridad para la población.

Con estos resultados, el Gobierno de Cuautitlán Izcalli busca mantener la tendencia positiva en materia de seguridad pública y fortalecer la confianza ciudadana mediante acciones permanentes de prevención y vigilancia.