El municipio de Cuautitlán Izcalli a cargo de Daniel Serrano, registró una reducción del 11 por ciento en el delito de robo a negocio durante los primeros cinco meses de 2026, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

El resultado se atribuye al fortalecimiento de las estrategias de prevención del delito y a la coordinación operativa entre autoridades de los tres órdenes de gobierno para reforzar la seguridad en el municipio.

SESNSP reporta disminución en robo a negocio

De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante el periodo comprendido entre enero y mayo de 2026 se registró una disminución en las denuncias por robo a negocio en comparación con el mismo lapso del año anterior.

Las autoridades municipales destacaron que este comportamiento refleja los avances obtenidos mediante acciones enfocadas en la prevención y atención de delitos patrimoniales.

Operativos y vigilancia fortalecen seguridad en Cuautitlán Izcalli

El Gobierno Municipal de Cuautitlán Izcalli, informó que los resultados son consecuencia de la implementación de dispositivos de vigilancia, patrullajes preventivos, despliegues tácticos y operativos focalizados en distintos puntos del municipio.

Además, se reforzaron las labores de inteligencia y proximidad social desarrolladas por la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Cuautitlán Izcalli.

Estas acciones se realizan en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Estado de México, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, como parte de una estrategia conjunta para combatir la incidencia delictiva.

Daniel Serrano reafirma compromiso con la seguridad

El presidente municipal de Cuautitlán Izcalli, Daniel Serrano, reiteró el compromiso de su administración de mantener una estrategia integral de seguridad basada en la coordinación interinstitucional.

Señaló que continuará fortaleciendo las acciones preventivas y operativas para preservar la tranquilidad de las familias izcallenses y consolidar los avances alcanzados en materia de seguridad pública.

Con estos resultados, Cuautitlán Izcalli busca mantener la tendencia de reducción en delitos que afectan a comercios y actividades económicas del municipio.