Cuautitlán Izcalli registró una reducción de 28.4% en el robo a transporte de carga durante el primer semestre de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Entre enero y junio de 2025 se contabilizaron 165 carpetas de investigación por robo a transportista, mientras que en el mismo periodo de 2026 la cifra bajó a 118, es decir, 47 casos menos.

La disminución se da en un contexto de reducción nacional de este delito, pues durante el primer semestre de 2026 el robo al transporte de carga disminuyó 19.4% a nivel nacional, frente al mismo periodo del año anterior.

Cuautitlán Izcalli fortalece seguridad en corredores logísticos

El Gobierno de Cuautitlán Izcalli atribuyó los resultados a una estrategia de seguridad basada en la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, además del uso de inteligencia y herramientas tecnológicas.

Las acciones incluyen el despliegue de unidades en zonas y accesos identificados con mayor incidencia, patrullajes estratégicos, recorridos disuasivos y labores de inteligencia para prevenir y atender actividades delictivas dentro del ámbito municipal.

La estrategia se suma a las acciones impulsadas a nivel nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para combatir el robo al transporte de carga.

Durante la conferencia matutina de este 11 de agosto, Guillermo Briseño Lobera, comandante de la Guardia Nacional, informó que el plan “Cero Robos al Transporte” alcanzó una reducción de 85.71% en la autopista México-Querétaro durante el último año, de julio de 2025 a julio de 2026.

Cuautitlán Izcalli también reduce la incidencia delictiva

Los resultados en materia de robo a transportistas forman parte de una reducción más amplia de la incidencia delictiva en Cuautitlán Izcalli.

Durante el mismo periodo, el municipio registró una disminución de 18.4% en la incidencia delictiva general, de acuerdo con los datos oficiales.

El gobierno municipal señaló que la reducción refleja el impacto de la coordinación institucional y de la presencia permanente de las autoridades en las vialidades, particularmente en los principales corredores logísticos de Cuautitlán Izcalli.