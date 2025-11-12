Jaqueline González, madre de Kimberly Moya, pide a las autoridades no olvidarse de su hija, quien desapareció el pasado 2 de octubre.

Han pasado 41 días desde que Jacqueline González vio a su hija Kimberly Moya, quien desapareció a poco de salir de un café Internet, en Naucalpan, Estado de México.

Bloqueo en Periférico Norte por la desaparición de Kimberly Moya. (Andrea Murcia Monsivais/Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

Desde entonces, autoridades no han presentado avances sobre la investigación, denuncia la madre de la joven, de 16 años de edad.

“Desafortunadamente no hemos tenido una respuesta favorable”, dijo Jacqueline González.

Así como, una vez más, aprovechó las cámaras para pedirle a autoridades del Estado de México que colaboren en su búsqueda.

“Es insuficiente, se supone que en condiciones de búsqueda, tanto del estado como nacional, es una parte de ayudarnos en la búsqueda de Kim” Jacqueline González. Madre de Kimberly Moya

Fiscalía del Edomex mantiene abierta la búsqueda de Kimberly Moya

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) continúa con la búsqueda de Kimberly Moya.

Por investigaciones y revisiones de cámaras del C5, se sabe que el pasado 2 de octubre, Kimberly Moya salió de un café internet a las 4 de la tarde.

Pasó por calle Filomeno Mata, esquina con Diagonal Minas, en el estado de Naucalpan de Juárez; sin embargo, minutos después se le perdió el rastro.

Kimberly Moya, estudiante desaparecida del CCH Naucalpan (Alerta Amber )

Once días después, el 13 de octubre, elementos policíacos detuvieron a dos hombres que presuntamente están relacionados con el caso.

Gabriel Rafael “N” y Paulo Alberto “N” habrían interceptado a la joven y trasladado en un auto Volkswagen sedán de color gris.

Tras una inspección en un taller mecánico donde trabajaba uno de ellos encontraron unas botas ensangrentadas.

Luego de realizar un análisis genético se reveló que la sangre coincide con el perfil de los padres de Kimberly Moya.

Más tarde se descubrió que uno de los detenidos esta relacionado con una agrupación conocida como Espiritualismo Trinitario Mariano (ETM).

Por lo que Jacqueline González cree que la secta que combina el espiritismo con el cristianismo está relacionada con la desaparición de la estudiante del CCH Naucalpan.

El pasado 17 de octubre, la Fiscalía General vinculó a proceso a los detenidos, por lo que estos se encuentra reclusos en el Centro Penitenciario de Barrientos, en Tlalnepantla.