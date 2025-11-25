Como un intento de alta traición, están calificando morenistas mexiquenses a la actitud que está asumiendo la alcaldesa de Tecámac, Rosa Wong Romero, de quien dicen “pretende entregar el municipio a la alianza PRI-PAN”.

Dicha alcaldía, ubicada al nororiente de la Ciudad de México, colindante con el populoso municipio de Ecatepec y también con Acolman, ha constituido desde hace varios años un auténtico bastión de Morena, el movimiento partido que abanderó a la presidenta Claudia Sheinbaum a la presidencia de la República y a la actual gobernadora mexiquense Delfina Gómez, quien puso fin a una especie de jettatura o dominio priista en esa entidad federativa, de más de noventa años.

Son los propios consejeros estatales de Morena en el Edomex, los que están demandando la urgente intervención de la dirigencia nacional y estatal de su partido, dada la inminente traición de la actual alcaldesa de Tecámac, la morenista Rosa Yolanda Wong, bajo el argumento de que pretende entregar el municipio a panistas y priistas.

Una puntual carta que ha circulado por todos los confines del Estado de México, recabando firmas y que será enviada a su vez, a la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional, Luisa María Alcalde, como a la dirigente estatal, Rosa Hernández, contiene el deliberado repudio hacia el proceder de Wong Romero y, en la propia misiva, están ponderando la importancia de que se le “llame a cuentas y se ponga orden”, sobre todo ante la consabida injerencia del secretario general de gobierno mexiquense, Horacio Duarte, en este misterioso e inaceptable propósito de ceder espacios a cuadros del PAN y el PRI.

Dijeron que “es inadmisible que la presidenta municipal quiera concretar una perversa alianza con priistas y panistas, al cederles la secretaría del Ayuntamiento, a los primeros y, el manejo de los recursos municipales a los segundos”.

Señalan que “en el primer cargo (Wong) propuso al priista Manuel Díaz, vinculado al otrora cacique del PRI de Tecámac, Aarón Urbina, a través de Rocío Díaz Montoya, exalcaldesa de Tecámac. Mientras que, como tesorero, quiere al panista Rodrigo Paredes, quien además mantiene un litigio laboral contra el municipio por siete millones de pesos”.

En el documento, suscrito por los consejeros que solicitaron el anonimato, se recoge el lamento generalizado de que Tecámac se haya convertido en “un ejemplo de lo que no deben hacer”. Los militantes vinculados al movimiento de transformación, sobre todo identificados con el segundo piso de la 4T, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum.

También refiere el señalamiento al priista Carlos Galindo Bertaud, de desviar recursos a su paso como servidor público en San Juan Teotihuacán y, quien en mayo pasado fue destituido como secretario del Ayuntamiento de Tecámac por corrupción, además de otros actos de negligencia política y abuso del poder, como promover la división y sacar raja política con la complacencia de Wong.

Resulta encomiable la actitud de los morenistas de Tecámac que, como buenos pastores, cuidan a su rebaño y saben bien que hoy menos que nunca pueden ni deben “dejar la puerta del corral abierta, para que entre el lobo y les coma las ovejas”. No pueden descuidar lo que con tanto esfuerzo han construido, por una premisa lógica elemental: “lo que se quiere, se cuida”.

Es de esperarse entonces, que la alta dirigencia nacional y la propia del Edomex, volteen a ver el caso de Tecámac y no consientan arbitrariedad ni acto abusivo o discrecional alguno, de parte de quien ostenta el poder actualmente en ese municipio, (¿la morenista?) Rosa Wong Romero… Y mucho menos permitan que se distraiga de sus altas responsabilidades el secretario general de gobierno, don Horacio Duarte, quien tiene tanto trabajo y abrumadores pendientes hoy día, seguramente, en los rubros de seguridad y gobernabilidad de la entidad mexiquense, como para andar ocupándose personalmente y con misterioso afán, de los asuntos más básicos de administración de uno de los 125 municipios que integran la portentosa entidad del centro de México.

Héctor Calderón Hallal en X: @pequenialdo; @CalderonHallal1