Erika Torbellín, mamá de Erick Terán Torbellín, denunció el encubrimiento de la muerte de su hijo en la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc.

La muerte de Erick Terán Torbellín en el estado de Morelos se suma a la muerte de Dafne Zapata Quintos en julio de 2026 en una academia militarizada.

Erick Terán Torbellín, originario de la Ciudad de México (CDMX), murió el 23 de abril de 2025 y a más de un año el caso sigue estancado.

Mama de Erick Terán Torbellín denuncia intento de carpetazo a su caso

Erika Torbellín dijo que la muerte de Dafne Zapata y el debate sobre las academias militarizadas volvió a visibilizar su caso ya que denunció que le han querido dar “carpetazo”.

La madre de familia denunció que le mintieron pues su hijo había muerto cuando le avisaron que “tenía un poco desnivelados sus signos vitales”.

Señaló que aún no se sabe si la ambulancia recibió un cadáver o aún tenía signos vitales.

Mamá de Erick Terán Torbellín denuncia promesa tardía para cierre de academias militarizadas

La mamá de Erick se quejó de que Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció el cierre de escuelas militarizadas a partir del caso Dafne Zapara cuando la promesa fue la misma desde el año anterior.

El objetivo de su lucha es evitar que a otros niños les pase lo que a su hijo Erick Terán Torbellín.