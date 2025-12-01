A seis años de ocurrido el caso, aún no hay rastro de los tres trabajadores del Sanborns Lindavista en la Ciudad de México (CDMX) que están desaparecidos desde el 2019.

Se tratan de tres empleados cuyo paradero es desconocido luego de que, a decir de los testimonios, salieron de trabajar en su horario habitual, pero desde entonces no regresaron a sus casas:

Leonel Báez Martínez de 41 años en la actualidad

Jesús Armando Reyes Escobar de 36 años actualmente

Ángel Gerardo Ramírez Chaufón de 26 años en la actualidad

Caso de los tres trabajadores del Sanborns desaparecidos en 2019 no avanza; esto ha pasado

El 29 de noviembre del 2019, Leonel y Jesús Armando salieron de su empleo en punto de las 18:00 horas en el Sanborns Lindavista y se dirigieron juntos a una plaza comercial de la zona.

Por su parte, Ángel Gerardo también concluyó su turno en el Sanborns, por lo cual partió rumbo a su casa; sin embargo, tanto él como Leonel y Jesús Armando desaparecieron.

Ante las desapariciones, los familiares de los tres empleados del Sanborns recurrieron a las autoridades para interponer las denuncias correspondientes, pero a 6 años del caso, aún no hay rastro:

30 de noviembre de 2019: Las familias reportan la desaparición ante la Fiscalía capitalina y se inician las labores de búsqueda

04 de noviembre de 2020: La Fiscalía ofrece una recompensa de 1.5 millones de pesos por información sobre los tres trabajadores del Sanborns

28 de noviembre de 2021: Familias realizan protesta frente a la sucursal del Sanborns Lindavista exigiendo avances en la investigación

29 de noviembre de 2022: A tres años del caso, familiares denuncian omisiones en la investigación y falta de resultados

13 de febrero de 2025: Familiares denuncian que la Fiscalía no ha analizado más de 1,700 restos óseos encontrados en el Parque Nacional del Tepeyac, lo que podría dar pistas sobre el caso

Diciembre de 2025: A seis años de los hechos, no se han reportado avances en las investigaciones

Trabajadores del Sanborns desaparecidos en 2019: Familiares acusan omisiones de autoridades

Durante los seis años que han transcurrido tras la desaparición de los tres trabajadores del Sanborns, sus familiares se han enfrentado a diversas trabas por parte de las autoridades.

Lo anterior debido a que han denunciado que los empleados de quienes aún no hay rastro, han sido revictimizados al señalárseles en primera instancia como culpables de su situación.

“Hemos batallado mucho con las autoridades. Nos hemos enfrentado a la revictimización, primero, y luego a la dilación en la toma de decisiones por parte de la Fiscalía”. Carlos Ramírez. Hermano de Ángel Ramírez Chaufón

Además, afirman que pese a las constantes exigencias de analizar a detalle hallazgos de fosas clandestinas en la CDMX, las dependencias capitalinas no han actuado con celeridad.

En específico tras la localización de mil 700 restos óseos humanos en el Parque Nacional del Tepeyac, cerca de Ecatepec, donde se presume que podría haber pistas de su paradero