La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, respaldó a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, durante su Tercer Informe de Gobierno, donde destacó la coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal.

Durante su asistencia al informe, celebrado en Toluca, Estado de México, la alcaldesa, Azucena Cisneros señaló que acudió en representación de los habitantes de Ecatepec y agradeció el respaldo de la administración estatal.

Venimos a representar a los ecatepenses y también a expresarle que estamos muy agradecidos y orgullosos de nuestra gobernadora, que en Ecatepec sentimos su presencia y que por supuesto estamos cerrando filas siempre. Azucena Cisneros Coss, presidenta municipal de Ecatepec

La alcaldesa de Ecatepec afirmó que durante los tres años de gobierno de Delfina Gómez, las acciones y obras realizadas permitieron, de acuerdo con lo señalado por la alcaldesa Azucena Cisneros, sacar de la pobreza a 231 mil habitantes de Ecatepec.

Plan Integral del Oriente contempla obras en Ecatepec

La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros destacó que el municipio forma parte de las acciones del Plan Integral del Oriente del Estado de México, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

De acuerdo con lo expuesto durante el Tercer Informe de Gobierno, el Plan Oriente beneficia a más de 10 millones de habitantes de Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco.

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez detalló que para este año el gobierno mexiquense contempla una inversión de 2 mil 238 millones de pesos para dicho plan, mediante recursos de inversión y aportaciones a fideicomisos relacionados con el saneamiento y desarrollo de la región.

La presidenta municipal recordó entre las principales obras realizadas por el Gobierno del Estado de México en Ecatepec la repavimentación de 46.2 kilómetros de vía Morelos y de las avenidas Central y De las Torres. También mencionó la rehabilitación de un tramo de la avenida Recursos Hidráulicos realizada el año pasado.

Destacan acciones de seguridad y apoyos sociales

La alcaldesa Azucena Cisneros señaló que la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno permitió reducir 43.9 por ciento la comisión de delitos de alto impacto en Ecatepec.

También indicó que se realizaron 30 Mesas de Paz con participación del gobierno estatal, además de otras acciones en materia de seguridad.

En materia social, la alcaldesa informó que 70 mil mujeres y 16 mil 985 jóvenes de Ecatepec reciben apoyos del Bienestar. Añadió que también se han desarrollado acciones y obras en materia de salud y educación.

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss reiteró su respaldo a Delfina Gómez y destacó su cercanía con Ecatepec.