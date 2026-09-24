La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, inauguró los andadores Laureles y Flor de San Juan de la colonia La Agüita, ubicada en la parte alta de la Sierra de Guadalupe, en la región de San Andrés de la Cañada.

Ambos espacios fueron transformados como parte de una intervención integral del paisaje urbano, con la incorporación de murales multicolores y alumbrado público.

La Agüita surgió como un asentamiento irregular en la Sierra de Guadalupe y, de acuerdo con el gobierno municipal, sus habitantes fueron marginados durante décadas. La actual administración también trabaja en la mejora de servicios públicos como alumbrado, agua potable y drenaje.

Azucena Cisneros inaugura dos Senderos Seguros en La Agüita. (cortesía )

La Agüita transforma sus calles con arte urbano y alumbrado

Durante la inauguración, la alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros, destacó que los Senderos Seguros también funcionan como espacios de arte urbano y señaló la participación de la comunidad y de alrededor de 100 muralistas en las intervenciones.

Vamos a recorrer este gran Sendero Seguro y es, por supuesto, una galería de arte urbano. Es muy bonito y me siento muy contenta por todos los niños y las niñas, que son los más felices de todo el color en las casas, en las calles, en las escaleras. Azucena Cisneros Coss, alcaldesa de Ecatepec

El andador Laureles tiene una longitud de 50 metros y se encuentra en una pendiente pronunciada. En este espacio fueron intervenidas fachadas y escaleras, además de realizarse cinco murales e instalarse alumbrado público.

Por su parte, la subdirectora de Proyectos Especiales de la Dirección de Obras Públicas, Zuri Cruz Reyes, informó que el andador Flor de San Juan tiene una extensión de 60 metros lineales. Ahí fueron pintadas escaleras y fachadas de viviendas, además de seis murales.

Azucena Cisneros inaugura dos Senderos Seguros en La Agüita. (cortesía )

Vecinos destacan cambios en los Senderos Seguros

Habitantes de La Agüita señalaron los cambios realizados en los espacios intervenidos, particularmente por la instalación de alumbrado y la transformación visual de las calles.

Se ve bonito. Mejora nuestra calle, diría que está bien. Sí hubo el cambio, porque no había lámparas, no había luz en la calle. Edith Cruz Hernández, habitante del Andador Laureles

Una vecina del mismo andador, consideró que el Sendero Seguro modificó la imagen de las viviendas y destacó la incorporación de color y luz. Al mismo tiempo, pidió mejorar servicios públicos en la comunidad, principalmente el suministro de agua potable y drenaje.

Como parte de la intervención urbana, autoridades de Ecatepec proyectan pintar las fachadas de alrededor de 3 mil viviendas de la región de San Andrés de la Cañada, con el objetivo de transformar la imagen de la zona.