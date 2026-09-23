Azucena Cisneros Coss, alcaldesa de Ecatepec, informó que una de las obras más importantes de la presente administración será la recuperación integral de la avenida R1, como parte de la estrategia para atender el rezago histórico en materia de pavimentación, repavimentación y bacheo en el municipio.

Durante su conferencia de prensa semanal, la presidenta municipal señaló que en un año y ocho meses se han intervenido 397 kilómetros de vialidades, reparado más de 2 mil 400 calles y tapado más de 59 mil baches. Sin embargo, reconoció que los trabajos todavía no son visibles en todo el municipio debido a las condiciones que presentaban las calles.

Ecatepec planea repavimentar 18 kilómetros de la avenida R1

Azucena Cisneros Coss detalló que la avenida R1 será intervenida a lo largo de 18 kilómetros, con trabajos de repavimentación y recuperación del camellón.

El proyecto también contempla iluminación, canchas, juegos y áreas de descanso, con el objetivo de realizar una recuperación integral de esta vialidad y mejorar las condiciones del entorno para quienes transitan por la zona.

La alcaldesa explicó que la estrategia de recuperación de vialidades involucra a los tres órdenes de gobierno y a la ciudadanía, ante el rezago en infraestructura que, de acuerdo con el gobierno municipal, se acumuló durante al menos 15 años.

Ecatepec intervendrá 18 kilómetros de la avenida R1: Azucena Cisneros (Cortesía)

Ecatepec reforzará pavimentación y bacheo de calles

El director de Obras Públicas, Carlos Ramírez Brassetti, informó que mediante el programa Cimientos de Esperanza, en el que el gobierno municipal trabaja junto con vecinos, este año se contempla la pavimentación de 765 calles.

A estas acciones se sumarán trabajos de repavimentación en 142 avenidas y 44 calles integrales, con intervenciones destinadas a mejorar las condiciones de las vialidades del municipio. Por medio del programa Bachetón 24/7, agregó, se tiene previsto reparar mil 502 vialidades.

La estrategia busca atender las necesidades de infraestructura vial que persisten en Ecatepec y avanzar en la recuperación de calles y avenidas que durante años no recibieron mantenimiento.