Reportan incendio en la Refinería Olmeca de Dos Bocas, Tabasco

Este jueves 1 de octubre se registró un nuevo incendio al interior de la Refinería Olmeca que se ubica en Dos Bocas, Tabasco.
De acuerdo con información dada a conocer por el periodista Gilberto Núñez de Grupo Fórmula, alrededor de las 6:30 AM, poco antes del cambio de turno de los trabajadores, se registró una explosión en el área de compresores.
Un quemador habría explotado lo que provocó un incendio que se extendió al pastizal.
El estruendo y las llamas que comenzaron a extenderse a gran velocidad alertaron a pobladores y pescadores, quienes reportaron lo ocurrido a las respectivas autoridades, esto provocó una movilización de los servicios de emergencia.
En redes sociales comienzan a circular videos que evidencian una columna de humo que se desprende de la empresa estatal petrolera Pemex.
Se reportan dos personas afectadas tras explosión en refinería de Dos Bocas
Bomberos trabajan en la zona para mitigar en su totalidad el fuego y, posteriormente, iniciar una investigación para determinar el punto de origen del siniestro en Refinería Olmeca de Dos Bocas, Tabasco.
Al momento se reportan dos personas afectadas; sin embargo, no está claro si es por quemaduras o intoxicación.
Se espera que en las próximas horas, autoridades extiendan la información sobre el nuevo incendio, detallando su origen y la magnitud de los daños.
Pemex guarda silencio tras explosión en refinería de Dos Bocas
Por su parte, Petróleos Mexicanos (Pemex) no ha emitido información oficial sobre lo ocurrido en Refinería Olmeca de Dos Boca, Tabasco.
Incidentes al interior de Refinería Olmeca de Dos Bocas
Durante el transcurso de 2026, la Refinería Olmeca en Dos Bocas ha acumulado al menos siete incidentes:
- El 23 de enero se reporto un incendio menor en áreas de proceso.
- El 26 de enero una falla eléctrica forzó un paro de la planta.
- El 17 de marzo, fuertes lluvias provocaron el desborde de aguas aceitosas hacia el exterior de la barda perimetral, alcanzando un punto de ignición. Fallecieron 5 personas y varias más resultaron heridas.
- El 9 de abril se registró una explosión que derivó de un incendio en la bodega de coque de la planta coquizadora.
- El 16 de mayo se reportó un flamazo externo en un tanque de almacenamiento de residuos de vacío durante trabajos programados de mantenimiento.
- El 20 de julio se reportó una fuga en una bomba de carga de crudo, lo que derivó en un incendio.