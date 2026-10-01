Este jueves 1 de octubre se registró un nuevo incendio al interior de la Refinería Olmeca que se ubica en Dos Bocas, Tabasco.

De acuerdo con información dada a conocer por el periodista Gilberto Núñez de Grupo Fórmula, alrededor de las 6:30 AM, poco antes del cambio de turno de los trabajadores, se registró una explosión en el área de compresores.

Un quemador habría explotado lo que provocó un incendio que se extendió al pastizal.

El estruendo y las llamas que comenzaron a extenderse a gran velocidad alertaron a pobladores y pescadores, quienes reportaron lo ocurrido a las respectivas autoridades, esto provocó una movilización de los servicios de emergencia.

En redes sociales comienzan a circular videos que evidencian una columna de humo que se desprende de la empresa estatal petrolera Pemex.

🚨Incendio en la refinería de Dos Bocas: el fuego se registró esta mañana en el área de compresores, justo durante el cambio de turno de los trabajadores.



Bomberos trabajan para controlar las llamas, mientras pobladores y pescadores reportaron que la columna de humo era visible… pic.twitter.com/pbM76TaNMi — Azucena Uresti (@azucenau) October 1, 2026

Se reportan dos personas afectadas tras explosión en refinería de Dos Bocas

Bomberos trabajan en la zona para mitigar en su totalidad el fuego y, posteriormente, iniciar una investigación para determinar el punto de origen del siniestro en Refinería Olmeca de Dos Bocas, Tabasco.

Al momento se reportan dos personas afectadas; sin embargo, no está claro si es por quemaduras o intoxicación.

Se espera que en las próximas horas, autoridades extiendan la información sobre el nuevo incendio, detallando su origen y la magnitud de los daños.

Pemex guarda silencio tras explosión en refinería de Dos Bocas

Por su parte, Petróleos Mexicanos (Pemex) no ha emitido información oficial sobre lo ocurrido en Refinería Olmeca de Dos Boca, Tabasco.

Reportan incendio en la Refinería Olmeca de Dos Bocas, Tabasco (@TabascohoyFM / X)

Incidentes al interior de Refinería Olmeca de Dos Bocas

Durante el transcurso de 2026, la Refinería Olmeca en Dos Bocas ha acumulado al menos siete incidentes: