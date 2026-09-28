La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros, informó que datos recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) establecieron que la población actual del municipio asciende a 3 millones 300 mil habitantes. Asimismo, afirmó que el trabajo coordinado con la gobernadora Defina Gómez permitió que los habitantes de Ecatepec salieran de la pobreza.

Azucena Cisneros destacó la coordinación con Delfina Gómez. (cortesía )

Durante la conferencia de prensa semanal, la alcaldesa de Ecatepec mencionó que según la encuesta intercensal del Inegi, realizada en 2025, la población de Ecatepec pasó de un millón 640 mil habitantes a tres millones 300 mil, cifra que rebasa a la población de varios de estados de la República.

La alcaldesa de Ecatepec explicó que la encuesta intercensal se realiza a la mitad del periodo entre dos censos de población y que sus resultados fueron dados a conocer la semana pasada.

Azucena Cisneros destacó la coordinación con Delfina Gómez. (cortesía )

Ecatepec reporta obras y acciones coordinadas con el Estado de México

La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros, destacó la coordinación con la gobernadora Delfina Gómez, quien rendirá su Tercer Informe de Gobierno el próximo 30 de septiembre, y mencionó diversas obras realizadas por el gobierno estatal.

Entre ellas se encuentra la repavimentación de 46.2 kilómetros de avenida Central, vía Morelos y avenida Las Torres, además de la rehabilitación de un tramo de avenida Recursos Hidráulicos durante el año pasado.

La alcaldesa Azucena Cisneros también señaló que el Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México articula a los gobiernos federal, estatal y municipal para realizar obras y acciones dirigidas a la población de esta región.

En materia de seguridad, indicó que mediante el Mando Unificado se logró una reducción de 43.9 por ciento en los delitos de alto impacto en Ecatepec. Además, se realizaron 30 Mesas de Paz con autoridades estatales y 20 mil 271 Mesas de Paz Comunitarias, así como la instalación de 14 mil cámaras y alarmas en comunidades.

En materia de agua, el municipio informó que destinó 757.4 millones de pesos a acciones principalmente enfocadas en la rehabilitación de 16 pozos, siete cárcamos y 23 instalaciones hidráulicas. Según las cifras presentadas, estas obras incrementaron 12 por ciento la eficiencia en la distribución del líquido.

Azucena Cisneros destacó la coordinación con Delfina Gómez. (cortesía )

Alcaldesa pide mayor presupuesto para Ecatepec

La alcaldesa Azucena Cisneros también destacó que más de 70 mil mujeres de Ecatepec son beneficiarias del programa Mujeres con Bienestar y mencionó avances en salud, educación, recolección de basura y medio ambiente.

La presidenta municipal sostuvo que el incremento de población registrado por la encuesta intercensal debe reflejarse en un mayor presupuesto para Ecatepec, con el objetivo de atender a los 3 millones 300 mil habitantes señalados en los datos citados.

Azucena Cisneros destacó la coordinación con Delfina Gómez. (cortesía )

De acuerdo con la alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros, la población registrada para Ecatepec supera la de entidades como Hidalgo, Sinaloa, Sonora, San Luis Potosí, Querétaro, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Morelos, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Tlaxcala, Nayarit, Campeche, Baja California Sur y Colima, varias de las cuales cuentan con un presupuesto mayor.