La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, inauguró el pozo Las Fuentes, ubicado en la unidad habitacional del mismo nombre, obra que fue reperforada como parte del Plan Integral Oriente y que permitirá mejorar el suministro de agua potable para más de 40 mil habitantes.

El pozo cuenta con una capacidad de 30 litros por segundo y forma parte de las acciones emprendidas por el Gobierno municipal de Ecatepec para fortalecer el abastecimiento de agua a través de la red hidráulica.

Ecatepec suma cinco pozos equipados con telemetría

Durante este año, el Gobierno de Ecatepec puso en funcionamiento los pozos San Agustín I, San Agustín II, Ejidos, SUTERM y 340, todos equipados con sistemas de telemetría.

Además, se rehabilitaron las plantas potabilizadoras Cruz Roja y Emiliano Zapata, acciones que benefician a más de 250 mil habitantes de la Quinta Zona del municipio.

Durante el evento, la alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, se comprometió con los vecinos a recuperar parques, rehabilitar espacios públicos y repavimentar las calles de la unidad habitacional, que cuenta con más de tres mil viviendas.

La administración municipal informó que las obras de rehabilitación de pozos y equipamiento han permitido incrementar el abastecimiento de agua en la Quinta Zona, pasando de 30 por ciento a 85 por ciento de cobertura mediante la red hidráulica.

Pozo 340 también fortaleció el suministro en la Quinta Zona

En junio pasado, la alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, puso en operación el pozo 340, ubicado en Jardines de Santa Clara.

La infraestructura fue reperforada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y actualmente produce 34 litros por segundo, volumen que se incorpora a la red principal para mejorar el suministro en una de las regiones con mayores problemas históricos de abastecimiento.

La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, agradeció el respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, para la rehabilitación de pozos en el municipio como parte del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México.

Pozo Las Fuentes triplica su capacidad de producción

El director del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec (Sapase), Francisco Reyes Vázquez, explicó que el pozo Las Fuentes se encontraba cerca del colapso debido a la falta de mantenimiento y únicamente producía 12 litros por segundo.

Detalló que, tras las gestiones de la alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) realizó la reperforación del pozo en el mismo sitio, aumentando su capacidad a 30 litros por segundo.

Hoy tienen un pozo que anteriormente daba 12 litros por segundo para la población, no alcanzaba. Este pozo da ahora 30 litros por segundo, entonces con esto ustedes tendrán el agua suficiente. Francisco Reyes Vázquez, director del Sapase

Asimismo, destacó que la obra fue posible gracias al apoyo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez y la alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss.

El director del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec (Sapase), Francisco Reyes Vázquez, informó que actualmente 83 por ciento de la población del municipio no realiza el pago por el suministro de agua potable.

Por ello, exhortó a la ciudadanía a cumplir con sus contribuciones, ya que los recursos obtenidos permiten financiar obras y acciones para mejorar la infraestructura hidráulica y ampliar los beneficios para las comunidades.