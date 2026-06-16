La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, informó los avances del proyecto de recuperación ecológica del humedal El Caracol, iniciativa que contempla el rescate de 800 hectáreas dentro del Área Natural Protegida del ex Lago de Texcoco y que busca convertirse en el parque ecológico más grande del Valle de México.

Durante su conferencia semanal, la alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss detalló que los trabajos iniciaron en enero de este año y hasta el momento se han recuperado 123.8 hectáreas con agua, además de la construcción de infraestructura hidráulica para la restauración integral del ecosistema.

El Caracol va a ser el parque ecológico más grande de la Zona Metropolitana del Valle de México. Va a ser un centro de esparcimiento familiar, un pulmón verde y un oasis para miles de aves migratorias. Azucena Cisneros Coss, alcaldesa de Ecatepec

La recuperación del humedal El Caracol ya suma 123.8 hectáreas inundadas y beneficiará a millones de habitantes mediante la recarga de mantos freáticos.

Humedal El Caracol recupera ecosistemas y beneficiará a millones de habitantes

La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss destacó que el proyecto ya muestra resultados en materia ambiental, con el regreso de diversas especies de aves y flora endémica que habían desaparecido de la zona.

Explicó que el objetivo es crear un gran humedal capaz de captar agua pluvial y residual para someterla a procesos naturales de depuración, contribuyendo a la recarga de mantos freáticos y a la recuperación de ecosistemas.

El proyecto contempla la recuperación de 550 hectáreas inundables y 250 hectáreas destinadas a áreas recreativas.

La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss informó que la restauración de El Caracol tendrá impacto directo en más de 20 mil habitantes de colonias cercanas, además de beneficiar a cerca de dos millones de personas de municipios vecinos mediante la recuperación de cuerpos de agua.

Asimismo, destacó que el mejoramiento ambiental derivado del proyecto alcanzará a más de 10 millones de habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México.

La recuperación del humedal El Caracol ya suma 123.8 hectáreas inundadas y beneficiará a millones de habitantes mediante la recarga de mantos freáticos.

El Caracol ayudará a recargar mantos freáticos

Por su parte, la asesora técnica del Ayuntamiento, Letizia Silva Ontiveros, explicó que el humedal funcionará como un ecosistema léntico, es decir, un cuerpo de agua estable que favorece procesos naturales de depuración.

Añadió que este sistema permitirá producir oxígeno, mejorar la calidad del aire y actuar como regulador climático para gran parte del Valle de México. El proyecto se desarrolla con la participación de instancias federales, estatales y municipales, además de organizaciones sociales, instituciones académicas y especialistas en restauración ambiental.

La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss destacó que la restauración de El Caracol representa uno de los proyectos ambientales más importantes de la región, al combinar conservación ecológica, recuperación hídrica, protección de la biodiversidad y creación de espacios recreativos para la población.

Además, la alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss agradeció el respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de la gobernadora Delfina Gómez, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Conagua, la Universidad Autónoma Chapingo y diversas organizaciones involucradas en la recuperación del espacio.