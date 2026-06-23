La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, inauguró la rehabilitación integral del Deportivo Río de Luz, donde la cancha de futbol 7 fue construida mediante el programa Mundial Social 2026 del gobierno federal.

Por su parte, la administración municipal realizó trabajos complementarios como instalación de luminarias y renovación total del parque, tras más de 40 años sin intervención.

La edil destacó el abandono histórico de los espacios públicos y señaló la necesidad de recuperarlos para beneficio de la población, especialmente de niñas, niños y jóvenes que hoy cuentan con instalaciones dignas para el deporte.

La rehabilitación de 500 espacios es un programa que inició desde los primeros días del gobierno, porque como éste hay muchos que llevan 20, 30, 40 años sin ser intervenidos. Azucena Cisneros, alcaldesa de Ecatepec.

Azucena Cisneros impulsa espacios públicos gratuitos en Ecatepec

La alcaldesa señaló que muchos espacios públicos del municipio eran utilizados con fines de lucro, por lo que su gobierno los ha recuperado para garantizar el acceso gratuito a la ciudadanía.

Asimismo, agradeció el respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por la construcción de la cancha de futbol 7 en el deportivo ubicado en la esquina de avenida Central y calle Alfredo del Mazo, en el fraccionamiento Río de Luz, con apoyo de dependencias federales como la Sedatu, la Segob, la Sectur y la Conade.

También reconoció el apoyo de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, al destacar la importancia de ofrecer espacios dignos para la niñez y juventud del municipio.

Mundial Social 2026 impulsa la recuperación de espacios deportivos en Ecatepec

El titular de la Sedatu en el Estado de México, Axayácatl Emiliano Ramírez Chávez, informó que el programa Mundial Social 2026 ha realizado 55 acciones en 38 municipios del estado, tres de ellas en Ecatepec, ubicadas en Jardines de Morelos y Río de Luz.

Señaló que la estrategia federal busca garantizar el acceso al deporte como un derecho, no como un privilegio, acercando instalaciones de calidad a toda la población.

Por su parte, la directora del Imcufideem, Vianey Duarte Pineda, detalló que además de la cancha de futbol 7, el gobierno municipal rehabilitó canchas de basquetbol y futbol rápido, instaló juegos infantiles y colocó nueva iluminación en el deportivo.