Azucena Cisneros Coss inauguró cinco calles de la comunidad Las Parcelas, en la zona de Santo Tomás Chiconautla, construidas con concreto hidráulico mediante el programa Cimientos de Esperanza, en su modalidad Mano a Mano, en la que el gobierno municipal aporta los materiales y los vecinos participan con la mano de obra.

Como parte de las acciones de mejoramiento urbano, el Gobierno de Ecatepec también repavimentó siete calles del centro de Santo Tomás Chiconautla, donde además fueron instaladas mil 180 luminarias, en beneficio de alrededor de siete mil familias.

Azucena Cisneros impulsa pavimentación, alumbrado y mejoramiento urbano en Santo Tomás Chiconautla

El director de Obras Públicas de Ecatepec, Carlos Ramírez Brassetti, informó que actualmente se pavimentan 35 calles en la zona de Santo Tomás Chiconautla, entre ellas las siete del primer cuadro del pueblo y las cinco vialidades de la comunidad Las Parcelas.

Por su parte, el director de Servicios Públicos, Carlos Cruz Ramos, detalló que en el centro de la comunidad también se realizaron trabajos de instalación de mil 180 luminarias, poda de árboles, retiro de basura y balizamiento para mejorar las condiciones de los espacios públicos.

Durante la jornada, la alcaldesa recorrió las calles Plaza Hidalgo, Francisco I. Madero, Matamoros Oriente, Matamoros Sur, Matamoros Norte, Progreso y Reforma, vialidades que fueron rehabilitadas después de permanecer durante años en condiciones de deterioro.

Asimismo, señaló que las obras se replican en los nueve pueblos de Ecatepec, como parte de una estrategia para reducir el rezago en infraestructura y fortalecer el trabajo conjunto entre el gobierno municipal y la ciudadanía.

Ecatepec repavimenta siete calles e instala mil 180 luminarias en Santo Tomás Chiconautla. (Cortesía)

Programa Cimientos de Esperanza continuará con más de 500 calles en Ecatepec

La presidenta municipal recordó que recientemente entregó 17 calles en el fraccionamiento Villas del Sol y adelantó que este año se construirán más de 500 vialidades a través del programa Cimientos de Esperanza Mano a Mano.

En la comunidad Las Parcelas, Azucena Cisneros inauguró las calles Primera, Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta Cerrada de Las Parcelas, donde convivió con los vecinos beneficiados por las obras.

Durante el recorrido, habitantes de la zona agradecieron la realización de los trabajos, al señalar que durante varios años habían solicitado mejoras para la colonia y que ahora cuentan con vialidades en mejores condiciones.

Finalmente, la alcaldesa reiteró que su administración mantendrá el ritmo de trabajo para disminuir el rezago en infraestructura que enfrenta Ecatepec, en coordinación con la participación de las y los vecinos.