La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, entregó la rehabilitación integral del Boulevard Quetzalcóatl, ubicado en el fraccionamiento La Florida, en Ciudad Azteca, una obra que incluyó repavimentación, renovación de redes hidráulicas, banquetas, guarniciones, alumbrado público y mejoramiento del camellón central.

La intervención beneficia de manera directa a aproximadamente 2 mil 500 habitantes que durante años enfrentaron problemas por el deterioro de esta vialidad.

Azucena Cisneros fortalece la recuperación de espacios

Durante un recorrido por la obra concluida, la presidenta municipal de Ecatepec, Acuena Cisneros destacó que la rehabilitación del Boulevard Quetzalcóatl es parte de la estrategia municipal para recuperar espacios públicos y mejorar la infraestructura urbana.

Aquí hubo drenaje, red de agua, guarniciones, banquetas (...) y un camellón, iluminación y más iluminación que vamos a terminar de poner. estamos inaugurando una gran calle, Quetzalcóatl, en Ciudad Azteca. Azucena Cisneros, presidenta municipal de Ecatepec

Asimismo, resaltó la importancia de conservar áreas verdes y espacios para árboles dentro de los proyectos de rehabilitación urbana.

De acuerdo con la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, estos espacios contribuyen a la recarga de mantos freáticos, ayudan a disminuir riesgos de inundación y generan beneficios ambientales para las comunidades.

La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, entregó la rehabilitación integral del Boulevard Quetzalcóatl en Ciudad Azteca. (cortesía. )

Boulevard Quetzalcóatl recibe rehabilitación integral en Ciudad Azteca

Por su parte, el director de Obras Públicas de Ecatepec, Héctor Mendoza, informó que los trabajos abarcaron un tramo de 421 metros lineales del Boulevard Quetzalcóatl, entre las calles Los Penachos y Teponaxtli.

El director de Obras Públicas de Ecatepec, Héctor Mendoza, explicó que las acciones incluyeron la rehabilitación de las redes de agua potable y alcantarillado, la colocación de concreto asfáltico, construcción de guarniciones y banquetas, además del mejoramiento urbano de la zona.

Además, la administración destacó que esta obra fue financiada con recursos municipales y aportaciones del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Faismun).