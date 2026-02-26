La estrategia de seguridad del Gobierno municipal encabezado por Azucena Cisneros Coss se fortalece con la inauguración de un nuevo Sendero Seguro en Santa Clara Coatitla, Ecatepec, sobre las calles Mezquite y Guerrero.

El tramo de 370 metros lineales inicia en Vía Morelos, a la altura de la estación 1 Santa Clara de la Línea 1 del Mexicable, una de las zonas de mayor tránsito peatonal en la región.

Azucena Cisneros fortalece la seguridad en Santa Clara

En representación de la alcaldesa, el secretario del Ayuntamiento, Faustino de la Cruz Pérez, encabezó el corte del listón inaugural de esta obra que busca devolver espacios públicos seguros a la ciudadanía.

El nuevo Sendero Seguro abarca 370 metros lineales y conecta con la terminal Santa Clara del Mexicable, lo que brinda mayor protección a miles de usuarios, especialmente mujeres y niñas que utilizan diariamente este sistema de transporte hacia la parte alta de San Andrés de la Cañada.

Habitantes destacaron el impacto positivo de la intervención. Gonzalo Austria Cortés señaló que anteriormente la vialidad se encontraba en mal estado, con poca iluminación y acumulación de basura, lo que generaba temor entre la población.

Azucena Cisneros fortalece seguridad con Sendero Seguro en Santa Clara Ecatepec. (Cortesía)

Con la instalación de lámparas, retiro de desechos, balizamiento y atención a baches, afirmó, se demuestra el compromiso del gobierno municipal con la seguridad ciudadana.

Por su parte, el director de Servicios Públicos, Carlos Cruz Ramos, informó que en el área:

Se instalaron 30 nuevas luminarias

Se reconectaron 17 lámparas adicionales

Se realizaron labores de limpieza y poda de árboles

Se aplicó balizamiento y encalado de bardas

Se retiraron 3.4 toneladas de basura

El funcionario destacó que estas acciones forman parte de una estrategia integral para recuperar espacios públicos y mejorar la calidad de vida en el municipio.

Durante el evento estuvieron presentes habitantes de la comunidad como Ana Bertha Chores Martínez, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana (Copaci); el delegado Miguel Ángel Hevia del Puerto López; Claudia Fragoso, de la UTC 48; y la directora de Gobierno municipal, Araceli Cano Carrillo.