En menos de tres semanas, el gobierno de Ecatepec, encabezado por Azucena Cisneros Coss, amplió en cuatro kilómetros su red de Senderos Seguros, una estrategia enfocada en recuperar espacios públicos, fortalecer la movilidad peatonal y brindar mayor protección a mujeres, niñas y estudiantes.

Azucena Cisneros Coss impulsa Senderos Seguros en Ecatepec

La presidenta municipal inició esta etapa el pasado 6 de febrero con la rehabilitación de 1.2 kilómetros en la avenida Ignacio López Rayón, en el fraccionamiento Las Américas. Durante más de 17 años, esta vialidad permaneció sin iluminación adecuada, lo que generaba sensación de inseguridad.

Programa Camina Libre, Camina Segura construirá 30 km adicionales en Ecatepec (cortesía)

El 20 de febrero se sumó otro tramo relevante, pues se llevó a cabo la intervención integral de la avenida Tecnológico y su prolongación Maravillas, donde se habilitó un Sendero Seguro de 2.5 kilómetros. Esta obra, contó con una inversión de 40 millones de pesos y con el apoyo de los gobiernos estatal y federal, beneficia a colonias como Valle de Aragón, Jardines del Tepeyac, Valle de Anáhuac, Zapata y Valle de Guadalupe.

Este corredor conecta las avenidas Central y R1 y se ubica frente al Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec (TESE), incorpora nuevo pavimento, señalización e iluminación, además de un mural urbano con el mensaje “Ecatepec Amor y Paz”, como parte de la recuperación visual del espacio.

Por otra parte, el 25 de febrero se puso en marcha un Sendero Seguro de 370 metros en las calles Mezquite y Guerrero, en Santa Clara Coatitla. El tramo inicia en la estación Santa Clara de la Línea 1 del Mexicable, zona que anteriormente carecía de iluminación suficiente y representaba un punto vulnerable para peatones.

El gobierno municipal adelantó que continuará extendiendo esta red en distintos puntos del territorio, con la finalidad de consolidar entornos más seguros y accesibles.

Finalmente, se dio a conocer que el programa federal “Camina Libre, Camina Segura” contempla la construcción de 30 kilómetros adicionales de Senderos Seguros en el municipio, reforzando la coordinación intergubernamental para mejorar la calidad de vida de las y los habitantes.