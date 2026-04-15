Ante la problemática de casi un millón de perros y gatos en situación de calle en Ecatepec, la alcaldesa Azucena Cisneros anunció la campaña “Huellitas de Amor”, una estrategia integral enfocada en esterilización, concientización y adopción.

La jornada se llevará a cabo del 13 al 18 de abril de 2026, en el marco de la Semana del Bienestar Animal, periodo en el que se realizarán 1,200 esterilizaciones gratuitas en comunidades con alta población de animales ferales.

Azucena Cisneros impulsa esterilización masiva para reducir abandono animal en Ecatepec

La presidenta municipal destacó que esta campaña representa una de las intervenciones veterinarias más grandes en la historia del municipio, con impacto directo en la salud pública, la seguridad y el bienestar animal.

Detalló que las 1,200 esterilizaciones permitirán evitar, en los próximos cinco años, el nacimiento de hasta dos millones de perros y gatos no deseados, muchos de los cuales terminarían en abandono.

Asimismo, subrayó que esta estrategia contribuye a reducir riesgos sanitarios y de seguridad, al disminuir enfermedades transmisibles y posibles agresiones, especialmente en infancias y sectores vulnerables.

Las acciones forman parte de la estrategia nacional contra el maltrato animal impulsada por Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez.

“Huellitas de Amor”: Ecatepec va por control de perros y gatos callejeros. (Cortesía)

Ecatepec enfrenta crisis por sobrepoblación de perros y gatos callejeros

Azucena Cisneros informó que en el Estado de México existen más de cinco millones de animales en situación de calle, de los cuales alrededor de un millón se concentran en Ecatepec, es decir, el 20% del total estatal.

Además, recordó que en 2023 el municipio registró 17 mil casos de mordeduras, así como la presencia de 140 enfermedades transmisibles asociadas al contacto con animales en abandono.

De acuerdo con estudios de la UNAM, una sola perrita y su descendencia pueden generar hasta 2,048 ejemplares en cinco años, lo que evidencia la urgencia de implementar acciones de control poblacional.

Las brigadas de esterilización se desplegarán en puntos estratégicos como:

Ciudad Cuauhtémoc

Luis Donaldo Colosio

Santa Tomás Chiconautla

La Laguna Chiconautla

Los Bordos

El cierre será el 18 de abril con una macro jornada en la explanada municipal, que también incluirá actividades de convivencia y participación ciudadana.

“Huellitas de Amor” suma esfuerzos institucionales y ciudadanos

La directora de Salud municipal, María Elizabeth Halley Castillo, informó que Ecatepec acumula más de 6,500 esterilizaciones, y destacó que esta campaña forma parte de una estrategia integral de bienestar animal.

Explicó que el municipio implementa el modelo CREAR (Contener, Resguardar, Esterilizar, Adoptar y Retornar), el cual permite atender de forma ética a los animales en situación de calle, brindándoles atención médica, control poblacional y nuevas oportunidades de vida.

La campaña cuenta con la participación de instituciones académicas, asociaciones protectoras, clínicas veterinarias y ciudadanía, consolidando un esfuerzo conjunto para reducir el abandono animal y mejorar la convivencia social en Ecatepec.