Azucena Cisneros anunció una inversión cercana a mil millones de pesos en obras de infraestructura hidráulica en Ecatepec, con el objetivo de garantizar el acceso al agua potable a más de 1.2 millones de habitantes.

Entre los proyectos destacan la construcción de una mega planta potabilizadora y un tanque de almacenamiento en la Quinta Zona, considerados estratégicos para mejorar el suministro en zonas con rezago histórico.

El anuncio se realizó durante su conferencia semanal, donde la alcaldesa subrayó que el acceso al agua es una prioridad de su administración y resaltó que esta inversión se logró mediante la coordinación con la mandataria estatal, Delfina Gómez.

Azucena Cisneros impulsa cinco obras clave para mejorar el abasto de agua

La presidenta municipal informó que en 2026 la inversión en infraestructura hídrica prácticamente se duplicará respecto al año anterior, como resultado del trabajo conjunto entre los tres órdenes de gobierno.

Entre las principales acciones destacan:

Construcción de mega planta potabilizadora con capacidad de 200 litros por segundo

Instalación de tanque maestro para distribución por gravedad

Implementación de “liner” para sellado de fugas en tuberías principales

Rehabilitación de líneas de distribución y cruceros

Modernización de sistemas de rebombeo en San Andrés de la Cañada

El monto total asciende a 985 millones de pesos, con aportaciones de distintas instancias: federales, estatales, municipales y del organismo operador del agua.

El uso del “liner” permitirá reparar fugas sin necesidad de sustituir completamente las tuberías, mientras que las obras en zonas altas buscan resolver de fondo los problemas de baja presión en colonias con dificultades históricas de abastecimiento.

Ecatepec invertirá casi mil mdp para garantizar acceso al agua en 2026. (Cortesía)

Azucena Cisneros y Sapase refuerzan estrategia contra escasez de agua

Como parte de la estrategia integral, autoridades municipales destacaron que estas acciones buscan estabilizar el suministro en la red y reducir la dependencia de alternativas como pipas.

El gobierno local también señaló que anteriormente existían prácticas irregulares vinculadas al suministro de agua, por lo que ahora se busca ordenar el sistema y garantizar un acceso más equitativo.

Por su parte, el organismo de agua municipal informó que en 2026 se pondrán en operación 11 pozos, lo que permitirá incrementar la disponibilidad del recurso.

Además, se han clausurado alrededor de 100 tomas clandestinas, incluidas algunas en instalaciones empresariales, como parte de las acciones para regularizar el uso del agua.

Finalmente, se destacó que la inversión en infraestructura hídrica ha aumentado de forma significativa en los últimos años, al pasar de nula asignación en administraciones anteriores a montos crecientes que buscan atender una de las principales demandas de la población.