La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, inició la rehabilitación integral de la avenida Adolfo López Mateos (R1), una obra de nueve kilómetros de longitud que beneficiará a más de 20 colonias.

El proyecto contempla la transformación del camellón en un parque lineal con ciclovías, canchas deportivas, juegos infantiles y áreas para personas adultas mayores, con el objetivo de mejorar la movilidad y recuperar espacios públicos.

La edil destacó que esta vialidad es clave, ya que atraviesa gran parte del municipio y conecta zonas estratégicas, por lo que su intervención impactará directamente en la calidad de vida de miles de habitantes.

Azucena Cisneros arranca obra en avenida R1 con impacto regional

La avenida conecta avenida Central con Periférico Oriente, en los límites con la Ciudad de México, y cuenta con dos cuerpos, por lo que se repavimentarán 18 kilómetros en total (ida y vuelta).

La obra se ejecutará con recursos municipales y personal del Ayuntamiento, mediante maquinaria recientemente adquirida, lo que permitirá reducir costos y acelerar los trabajos.

Azucena Cisneros inicia rehabilitación de avenida R1 en Ecatepec. (Cortesía )

De acuerdo con el director de Obras Públicas, Carlos Ramírez Brassetti, los trabajos incluyen rehabilitación de carpeta asfáltica, atención de socavones, mejora de infraestructura hidrosanitaria, desazolve, guarniciones, banquetas y ordenamiento urbano.

Además, el camellón incorporará áreas verdes con árboles y gravilla, que funcionarán como jardines de infiltración para captar agua de lluvia, contribuyendo al cuidado ambiental.

Entre las comunidades impactadas por la obra destacan:

Alfredo del Mazo

Santa María Tulpetlac

Tolotzin 1

Jardines de Cerro Gordo

Río de Luz

Industrias Ecatepec

Jardines de Santa Clara

Ciudad Azteca

El Cegor

Héroes de la Independencia

Miguel Hidalgo

San Agustín

Granjas Valle de Guadalupe

Villas de Guadalupe Xalostoc

Las Vegas Xalostoc

El Chamizal

La avenida R1 no había recibido una intervención integral en más de 35 años, lo que provocó su deterioro pese a ser una de las vialidades más transitadas del municipio.

Con esta obra, el gobierno municipal busca mejorar la movilidad, recuperar espacios urbanos y elevar la calidad de vida en Ecatepec.