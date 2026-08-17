Azucena Cisneros Coss, alcaldesa de Ecatepec, inauguró la Alameda México Nuevo, espacio construido en una zona que durante años fue utilizada como tiradero clandestino y donde también existían invasiones al derecho de vía de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En poco más de un año, el sitio fue transformado en un parque lineal con canchas de futbol y basquetbol, juegos infantiles, áreas de ejercitación, espacio para perros y jardines polinizadores.

La alcaldesa entregó la Alameda a habitantes de la colonia México Nuevo y destacó la transformación del espacio, donde fueron retiradas más de mil 600 toneladas de basura y cascajo acumuladas durante años.

Azucena Cisneros entrega Alameda México Nuevo en Ecatepec con canchas y áreas verdes. (Cortesía)

Azucena Cisneros destaca transformación de un antiguo tiradero en espacio público

Durante la inauguración, habitantes de la colonia México Nuevo reconocieron la transformación de la zona, pues durante décadas enfrentaron problemas relacionados con servicios deficientes, falta de seguridad, oscuridad, basura e invasiones.

Cisneros Coss señaló que la recuperación del espacio permitirá beneficiar a niñas, niños, jóvenes, personas adultas mayores y familias de la comunidad, además de incluir el rescate del Parque Pemex, que ahora cuenta con cancha de basquetbol, juegos infantiles y jardines polinizadores.

La alcaldesa destacó que la intervención busca recuperar espacios para la convivencia y mejorar las condiciones de seguridad y bienestar de la población.

En la colonia México Nuevo también se construyó un CBTIS, mientras que las autoridades municipales pavimentaron 10 calles e introdujeron redes de agua potable y drenaje, además de realizar las obras correspondientes al parque lineal y al rescate del Parque Pemex.

Azucena Cisneros entrega Alameda México Nuevo en Ecatepec con canchas y áreas verdes. (Cortesía)

Alameda México Nuevo contará con 335 luminarias y nuevas áreas deportivas

Carlos Cruz Ramos, director de Servicios Públicos, informó que durante los trabajos fueron retiradas más de mil 600 toneladas de basura y cascajo.

Además, se colocaron 96 postes nuevos, 335 luminarias y ocho reflectores, así como 22 reconexiones para mejorar las condiciones de iluminación del espacio.

Por su parte, Carlos Ramírez Brassetti, director de Obras Públicas, explicó que el diseño del parque también busca favorecer la infiltración de agua de lluvia al subsuelo y prevenir inundaciones en las zonas bajas.

El funcionario destacó que la intervención forma parte de una estrategia que contempla infraestructura, servicios y espacios de esparcimiento para mejorar las condiciones de vida de la comunidad.

Ecatepec recupera espacio para la convivencia y la seguridad en México Nuevo

Jesús Clara González, director de Protección Civil y Bomberos, señaló que durante la intervención se detectaron condiciones de riesgo, entre ellas acumulación de basura, animales muertos, fauna nociva y negocios clandestinos.

Como parte de los trabajos, se suspendieron actividades irregulares y se realizaron acciones para mejorar las condiciones de seguridad del lugar.

En la transformación de la Alameda México Nuevo participaron las áreas de Obras Públicas, Protección Civil, Medio Ambiente y otras dependencias del gobierno municipal.

Con la recuperación de este espacio, la administración de Azucena Cisneros busca convertir una zona que durante años estuvo ocupada por basura y actividades irregulares en un punto de recreación, deporte y convivencia familiar.