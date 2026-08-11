La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros, exigió investigar al ex alcalde Fernando Vilchis Contreras, diputado federal del PT, y al ex regidor Ernesto Santillán Ramírez, diputado local del mismo partido, por la violencia política contra las mujeres en razón de género ejercida en su contra, delito que no debe quedar impune.

Luego de que el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) sancionó al ex director de Comunicación Social de Ecatepec, Juan Gabriel Salazar Martínez, por incurrir en 2024 en este delito electoral en contra de Azucena Cisneros, la alcaldesa de Ecatepec dijo en entrevista que impugnó dicha resolución, pues exonera a otros ex servidores públicos municipales involucrados.

“Estamos impugnando porque me parece que ha sido una vergüenza, vergüenza lo que hicieron y es un delito y que se debe pagar por un delito tan despreciable de parte de estos individuos”, quienes, hicieron uso de sus cargos y de recursos públicos para denostar durante el proceso electoral 2024, cuando fue seleccionada por su partido como candidata a la alcaldía de Ecatepec.

Azucena Cisneros pide investigar violencia política en su contra

Asimismo, la alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros, anunció que también presentó denuncias ante la Fiscalía de Justicia del Estado de México para que investigue la violencia política contra las mujeres en razón de género que sufrió entonces.

Claro que hay denuncias, estamos nosotros en todos esos procesos porque no se puede permitir que se haya actuado de una manera tan sinvergüenza en mi contra, por evitar que yo fuera candidata en aquel momento [...] siempre la verdad prevalecerá y pues no me queda más que decir que vamos a seguir actuando hasta las últimas consecuencias, porque por supuesto que tiene que haber justicia para que otras mujeres no vuelvan a sufrir lo que yo sufrí en aquella campaña. Azucena Cisneros, alcaldesa de Ecatepec

Insistió que la Fiscalía de Justicia del Estado de México y otras instancias estatales y federales deben dar continuidad al asunto, “porque no me parece que tenga que quedar impune lo que sucedió en Ecatepec”.

Ecatepec Sin Mordidas busca combatir la corrupción

Por otro lado, el gobierno municipal de Ecatepec puso en marcha la plataforma Ecatepec Sin Mordidas, en la cual ciudadanos pueden denunciar actos de corrupción y abusos de autoridad de servidores públicos municipales, entre ellos policías, que serán sancionados en caso de confirmarse las irregularidades.

Desde que llegamos dijimos que en Ecatepec íbamos a gobernar con honestidad y eso significa algo muy concreto: combatir la corrupción también desde adentro del gobierno. Esta plataforma es un paso más de una cruzada que iniciamos desde el primer día. Azucena Cisneros, alcaldesa de Ecatepec

La plataforma sinmordidas.ecatepec.gob.mx, a cargo del Sistema Municipal Anticorrupción, en la cual desde un teléfono celular o una computadora cualquier personas puede presentar su denuncia, que puede ser anónima, recibir un folio y darle seguimiento, además de que se aseguró que los datos estarán protegidos.

Queremos que el pueblo de Ecatepec sepa que si un servidor público le pide dinero, lo extorsiona o abusa de su cargo, ya tiene una herramienta para denunciarlo y un gobierno obligado a actuar. La corrupción no se termina con discursos. Se termina denunciando, investigando, sancionando y limpiando la casa. Azucena Cisneros, alcaldesa de Ecatepec

La alcaldesa de Ecatepec agregó que un ejemplo claro del combate de la corrupción por parte de su administración es la policía municipal, donde hasta el momento suman 510 procedimientos administrativos para dar de baja a malos elementos, algunos por corrupción, abuso de autoridad, no aprobar lo exámenes de Control de Confianza y renuncias voluntarias, entre otras causas. Dentro de ese proceso 138 policías han sido separados por causas disciplinarias y de control institucional: 101 suspendidos con procedimiento, 20 por quejas ciudadanas y régimen disciplinario, y 17 por control de confianza.

Al buen policía, todo nuestro respaldo. Al que abuse de su uniforme o traicione la confianza del pueblo, ninguna protección Azucena Cisneros, alcaldesa de Ecatepec

Policías de Ecatepec tendrán sueldo de 16 mil pesos mensuales

Destacó que, en contraste, mejoraron las condiciones laborales, capacitación y equipamiento de los elementos, que actualmente ganan 14 mil pesos mensuales y aproximadamente cobrarán 16 mil pesos mensuales, lo que los convertirá en los policías municipales mejor pagados del país.

Mientras que el secretario técnico de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito municipal, Ether Martín Hernández Leyva, dijo que lla Policía de Ecatepec es una de las policías municipales más capacitadas de la entidad y como muestra del 3 de agosto al 28 de septiembre de este año impartirán 27 cursos a elementos de la corporación, es decir “no hay excusa, estamos exigiendo, sí, pero también fortaleciendo y reconociendo el mérito” de los buenos policías.

La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros expresó que el Órgano Interno de Control del gobierno municipal impuso 523 sanciones a servidores públicos, entre ellas 34 inhabilitaciones, además de que 99 por ciento de los trabajadores del Ayuntamiento cumplió con presentar la declaración patrimonial en tiempo y forma, el nivel más alto de los últimos seis años, pues “quien ocupa un cargo público no tiene nada que ocultar”.

Por su parte, el titular del Órgano Interno de Control de Ecatepec, Carlos Ríos Saucedo, informó que actualmente registran ocho mil 236 expedientes en trámite, la gran mayoría correspondiente a administraciones pasadas que no fueron atendidos en su momento, precisó que emitieron 523 sentencias definitivas, de las cuales 381 fueron amonestaciones públicas, 17 amonestaciones privadas, 34 inhabilitaciones y 91 abstenciones de sanción.