La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, encabezó la ceremonia y el desfile cívico militar con motivo del 210 aniversario luctuoso de José María Morelos y Pavón, quien fue fusilado y sepultado en este municipio el 22 de diciembre de 1815.

Durante el acto conmemorativo, la presidenta municipal expresó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum, al señalar la importancia de que México defienda sus valores frente a un contexto internacional marcado por una crisis ética y social.

Desde la Capilla Nacional de Morelos, lugar donde reposan los restos del prócer, Azucena Cisneros Coss destacó que el legado del Generalísimo sigue vigente y representa una exigencia permanente para reflexionar sobre el compromiso que la sociedad tiene con el país y con su gente.

Azucena Cisneros destaca a Ecatepec como un municipio solidario y con identidad histórica

La alcaldesa subrayó que José María Morelos permanece presente en las juventudes y en un pueblo solidario, empático y organizado, que se apoya mutuamente pese a los desafíos actuales como el individualismo, la violencia, las adicciones y la descomposición social que afectan especialmente a las nuevas generaciones.

Reiteró que El Siervo de la Nación fue un líder que colocó la justicia, la igualdad y la educación como ejes centrales del proyecto de nación, por lo que su memoria debe ser motivo de esperanza y transformación, tanto para Ecatepec como para el país, y no solo un recuerdo del pasado.

El homenaje inició en la Casa de Morelos, donde autoridades municipales realizaron una guardia solemne de honor frente al Monumento al Siervo de la Nación y detonaron 21 cohetones, como parte de la tradición cívica para rendir tributo a los héroes nacionales.

Posteriormente se llevó a cabo el desfile cívico militar, encabezado por Cisneros Coss y autoridades municipales, estatales y federales, entre ellas representantes de la Secretaría de Gobierno del Estado de México, la Secretaría de Marina, la Fiscalía Regional de Ecatepec, así como diputadas y diputados locales, síndicos, regidores y miembros de la Diócesis de Ecatepec.

Azucena Cisneros reitera que el legado de Morelos impulsa la transformación de Ecatepec. (Cortesía )

También participaron contingentes de los nueve pueblos originarios de Ecatepec: San Cristóbal, Santa Clara Coatitla, San Pedro Xalostoc, Santa María Tulpetlac, Santo Tomás Chiconautla, Santa María Chiconautla, Guadalupe Victoria, San Isidro Atlautenco y San Andrés de la Cañada, además de representantes de las comunidades San Agustín y Jardines de Morelos.

La cronista municipal, Angélica Rivero López, destacó la importancia de retomar las ceremonias cívicas en honor a Morelos en su aniversario luctuoso, actos que durante décadas formaron parte de la vida institucional del municipio y que incluso contaron con la presencia de presidentes de la República, pero que dejaron de realizarse en los últimos 20 años.

Ecatepec retoma el homenaje histórico a José María Morelos

Recordó que Morelos es una figura central de la Independencia de México, considerado por diversos historiadores como el verdadero Padre de la Patria, cuyo legado de justicia, libertad e igualdad sigue siendo un referente para el país.

Asimismo, explicó que el prócer fue fusilado y sepultado en Ecatepec en 1815 y que, en 1877, se añadió el apelativo “de Morelos” al nombre del municipio y de su cabecera municipal, como reconocimiento a su importancia histórica.

Azucena Cisneros reitera que el legado de Morelos impulsa la transformación de Ecatepec. (Cortesía )

Detalló que fue en 1884 cuando iniciaron las ceremonias cívicas solemnes en su honor, las cuales se realizaron de manera ininterrumpida durante 141 años, hasta que dejaron de celebrarse con la magnitud tradicional en las últimas dos décadas.

La cronista enfatizó que fortalecer la identidad local implica difundir las ideas del Generalísimo, proteger el patrimonio histórico y preservar las ceremonias cívicas como parte del patrimonio intangible de Ecatepec, con la expectativa de que estos actos se mantengan y consoliden en los años por venir.

Por su parte, Patricia Moreno Quezada, directora del Centro Comunitario Ecatepec Casa de Morelos, señaló que el Generalísimo fue uno de los principales forjadores de la nación, al dar orden y sentido al movimiento insurgente y al imaginar un país libre, soberano y con igualdad ante la ley.

En tanto, Aurelio Ramos Martínez, secretario del Consejo de Participación Ciudadana (Copaci) de San Pedro Xalostoc, consideró positivo que la actual administración municipal recupere el valor histórico del legado de Morelos y reactive los homenajes, al considerar que esto contribuye a que Ecatepec recupere su relevancia histórica y simbólica.

En la parte final del desfile participaron los distintos agrupamientos de la policía municipal, entre ellos Sectores, Metropolitana, Grupo de Operaciones Especiales, Unidad Canina y de Caballería, Unidad de Atención a Víctimas, Prevención del Delito y la Célula de Búsqueda de Personas, acompañados por integrantes de la Fuerza de Tarea de la Secretaría de Marina.