La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, inauguró la rehabilitación integral de la avenida Revolución (30-30), una de las vialidades más importantes del municipio, obra que representó una inversión de 11.1 millones de pesos y que beneficiará de forma directa a más de 150 mil habitantes.

La intervención forma parte del programa Gobierno del Cambio con Honestidad, mediante el cual la administración local busca acelerar obras prioritarias con recursos y maquinaria propios.

Rehabilitación de avenida Revolución terminó en 12 días y con ahorro histórico

La repavimentación abarcó cuatro kilómetros de extensión, atravesando nueve colonias del municipio, y fue concluida en solo 12 días efectivos, gracias al uso de un tren de repavimentación municipal.

Gobierno de Ecatepec mejora vialidades con recursos propios (Cortesía)

De acuerdo con las autoridades locales, si la obra hubiera sido realizada por una empresa privada, el costo hubiera superado los 16.5 millones de pesos, por lo que la administración logró un ahorro superior a los 5 millones de pesos.

Entre las colonias impactadas se encuentran:

Santa Águeda

San Cristóbal

Hogares Marla

Galaxia

Residencial San Cristóbal

Boulevares Ecatepec

Ejidal Emiliano Zapata

Además de la repavimentación, se instalaron 155 luminarias, se realizaron trabajos de limpieza, chapoteo y balizamiento en más de 4 mil 300 metros de la vialidad.

Cisneros Coss destacó que la administración 2025–2027 ha adquirido más de 200 unidades de maquinaria pesada, entre ellas trenes repavimentadores, camiones de volteo, vactors y excavadoras, lo que permite ejecutar obras sin recurrir a rentas externas.

Finalmente, autoridades municipales subrayaron que este modelo de trabajo permitirá reducir el rezago urbano en Ecatepec, con más pavimentaciones y mejoras en infraestructura durante los próximos meses.