La alcaldesa Azucena Cisneros presentó su Primer Informe de Gobierno ante más de 20 mil personas, donde anunció la conclusión de mil obras en Ecatepec, realizadas con una inversión de 721 millones de pesos, y adelantó que 2026 será el año de las 2 mil obras para el municipio.

Acompañada por funcionariado estatal y federal, entre ellos, María Esther Rodríguez Hernández, secretaria de las Mujeres; Héctor Macedo García, presidente del Tribunal Superior de Justicia; la senadora Sandra Luz Falcón y el senador con licencia Higinio Martínez Miranda, la alcaldesa afirmó que la transformación de Ecatepec avanza con pasos firmes.

Azucena Cisneros resalta inversión histórica en infraestructura

En cuanto a seguridad, Azucena Cisneros resaltó que durante el primer año de la Administración 2025–2027, Ecatepec reforzó su estrategia de seguridad, lo que permitió reducir hasta en 50% los delitos de alto impacto.

Además, por primera vez en décadas, el municipio registró una inversión significativa en infraestructura hidráulica, lo que permitió que más de 300 mil personas reciban agua por la red. También se pavimentaron más de 444 kilómetros de vialidades en avenidas como Insurgentes, Revolución y Nacional y la repavimentación de la R1 iniciará próximamente.

La alcaldesa agradeció a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez su apoyo en la rehabilitación de vía Morelos, avenida Recursos Hidráulicos y en la construcción del puente vehicular que conectará Ecatepec con Tecámac.

Azucena Cisneros destacó además la recolección de más de 100 mil toneladas de basura y la obtención del primer Récord Guinness para el municipio, con 148 mil personas limpiando simultáneamente.

“Este gobierno vino a recuperar dignidad”: Azucena Cisneros

Desde el Deportivo Alfredo del Mazo, en Jardines de Santa Clara, la alcaldesa señaló que su administración no normalizará injusticias, sino que trabajará por recuperar la dignidad de Ecatepec.

Recordó el estado crítico en el que encontró el municipio: cero patrullas, 20 mil calles destruidas, 52 pozos abandonados, un C4 clandestino, sobreprecios en el DIF, dos décadas sin maquinaria propia, drenajes colapsados, luminarias destruidas y un sistema de agua convertido en negocio con “pipas por doquier”.

Luego de este recuento señaló que Ecatepec fue tratado como una fábrica de votos y una fábrica de pobres, y enfatizó que ahora la transformación está en marcha.

La alcaldesa agradeció el respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, e hizo un llamado al pueblo para continuar con el proceso de cambio.

Azucena Cisneros refrenda su compromiso con la transformación desde la comunidad

Azucena Cisneros enfatizó que la transformación no solo ocurre con obra pública, sino en la vida diaria y en el tejido social.

El cambio sucede cuando nos organizamos, cuando ayudamos al vecino o a la vecina, cuando acompañamos a una mujer en la calle, cuando apoyamos a un adulto mayor. Ecatepec cambia cuando su gente se levanta junta. Por eso decimos que el cambio es contigo. Azucena Cisneros

Compartió parte de su historia personal, subrayando que las transformaciones más profundas nacen en la vida cotidiana. También recordó la grandeza histórica del municipio, desde su pasado prehispánico hasta su vínculo con José María Morelos y Pavón.

Azucena Cisneros presenta su Primer Informe de Gobierno ante 20 mil personas. (Cortesía)

La secretaria de las Mujeres del Estado de México, María Esther Rodríguez Hernández, destacó que la rendición de cuentas es fundamental para evaluar la labor gubernamental y transmitió el reconocimiento de la gobernadora Delfina Gómez al gobierno de Ecatepec.

Al informe asistieron alcaldes de Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, Texcoco y Tenancingo, así como legisladores, magistrados, empresarios y representantes de diversos sectores sociales.