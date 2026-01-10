Tras incendio en Ecatepec, Estado de México, las autoridades confirman saldo blanco.

Hoy 9 de enero 2026 se registró un incendio en una bodega localizada en Ecatepec, en la calle General Abundio Gómez de la colonia Granjas Independencia B en la Quinta Zona.

En X (antes Twitter), Azucena Cisneros, presidenta municipal de Ecatepec, dio detalles sobre el incendio en una bodega que almacena desperdicio industrial.

De acuerdo con Azucena Cisneros, al momento no se reportan lesionados.

La presidenta municipal de Ecatepec también reveló que elementos de protección civil y bomberos trabajan para sofocar el incendio.

De acuerdo con información compartida en redes sociales, elementos de protección civil y bomberos de Ecatepec se encuentran trabajando para sofocar el incendio ocurrido en la calle General Abundio Gómez en Granjas Independencia B en la Quinta Zona.

Fue esta tarde cuando se alertó del incendio en la colonia Granjas Independencia, lo que provocó de inmediato la movilización de los servicios de emergencia.

Durante el incendio, la columna de humo pudo verse desde distintos punto de Ecatepec como Avenida Central y Circuito Interior.

Desalojan a 300 personas por incendio en Ecatepec

Por la magnitud del incendio en Ecatepec, Estado de México, 300 personas fueron desalojadas para garantizar la seguridad de la población.

El desalojo incluyó a vecinos y trabajadores, así como alumnos y personal de la Escuela Preparatoria Oficial 314.

Las labores de combate del incendio fueron ejecutadas por los Bomberos de Ecatepec, quienes estuvieron apoyados por:

Protección Civil

Policía Municipal

Policía Estatal

Guardia Nacional

El objetivo de las autoridades buscó evitar que las llamas alcanzaran instalaciones de algo riesgo como una gasera ubicada cerca de la zona.

Tanto el municipio de Nezahualcóyotl como la alcaldía Gustavo A. Madero, junto con personal de la gasera mandaron elementos para ayudar en las maniobras.