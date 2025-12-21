Azucena Cisneros Coss inauguró la rehabilitación integral de los parques Estrella de Oriente, en la comunidad del mismo nombre, y Citlaltépetl, ubicado en Ciudad Azteca Segunda Sección, como parte de las acciones para recuperar espacios públicos en Ecatepec.

Las obras forman parte del Plan Integral del Oriente del Estado de México y fueron realizadas por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) del Gobierno de México, con una inversión de 10.1 millones de pesos en beneficio de alrededor de 23 mil vecinas y vecinos, principalmente niñas, niños y jóvenes.

Azucena Cisneros destaca participación ciudadana en rehabilitación de parques

Durante el evento, la alcaldesa de Ecatepec expresó su satisfacción por los trabajos realizados de manera conjunta y destacó el valor del trabajo comunitario, acompañada de Olivia López Ramírez, directora de Concertación y Contraloría Social de Obras de la Sedatu.

Azucena Cisneros subrayó que el programa impulsado por la Sedatu es una labor “muy noble”, al priorizar la participación social y escuchar la voz de las comunidades en la toma de decisiones.

Azucena Cisneros entrega parques rehabilitados en Ecatepec. (Cortesía)

La rehabilitación de ambos deportivos se llevó a cabo con la participación directa de la ciudadanía mediante la conformación de Comités de Obras Comunitarias, integrados por colonos que decidieron la aplicación de los recursos y supervisaron los trabajos.

Las acciones incluyeron el remozamiento de canchas de usos múltiples, basquetbol y fútbol rápido, así como la instalación de juegos infantiles, ejercitadores y trotapistas.

Azucena Cisneros impulsa el deporte en Ecatepec con apoyo de Sedatu

La entrega del deportivo Estrella de Oriente contó con la presencia del basquetbolista profesional Gael Bonilla Silva, de 22 años y originario de Jardines de Morelos, Ecatepec, quien aseguró que “el deporte cambia vidas”. El joven ha tenido experiencia internacional y actualmente juega con los Diablos Rojos de México.

Azucena Cisneros reconoció a Gael Bonilla como un ejemplo de superación para la juventud ecatepense y anunció la construcción de la primera cancha profesional de basquetbol en el municipio, con el objetivo de impulsar nuevos talentos deportivos.

Durante el evento, la presidenta municipal y el basquetbolista portaron la playera del programa “Cambia de Cancha”, que busca alejar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes de las adicciones mediante el deporte y actividades recreativas.

Emeterio Luna Quintana, presidente del Comité de Obras Comunitarias del deportivo Estrella de Oriente, agradeció a Azucena Cisneros y a la presidenta Claudia Sheinbaum por la rehabilitación integral del parque, que ahora cuenta con instalaciones dignas para personas de todas las edades.

Por su parte, Olivia López Ramírez destacó que ambos deportivos fueron seleccionados por la Sedatu para su rehabilitación debido a su impacto social y que los trabajos se realizaron con la aprobación y participación de la comunidad.

Detalló que el deportivo Estrella de Oriente requirió una inversión de poco más de 5.1 millones de pesos, mientras que el parque Citlaltépetl recibió poco más de 4.9 millones, sumando un total de 10.1 millones de pesos.

Finalmente, Azucena Cisneros Coss informó que durante 2025 el Gobierno de Ecatepec rescató cerca de 500 espacios públicos y adelantó que el próximo año continuarán las labores de remozamiento, al tiempo que llamó a la ciudadanía a cuidar estos sitios y evitar que la delincuencia vuelva a apropiarse de ellos.