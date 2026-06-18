Azucena Cisneros Coss inauguró el Festival Turístico Nacional 2026: Ecatepec, tierra de encuentro y raíces, que abrió sus puertas en San Cristóbal Centro con la participación de más de 220 artesanas y artesanos provenientes de Michoacán, Hidalgo y diversos municipios del Estado de México.

Del 18 al 21 de junio, las y los visitantes podrán disfrutar de una amplia oferta de artesanías, gastronomía, música, danza, turismo y expresiones culturales, en un horario de 9:00 a 19:00 horas.

Con este encuentro, Ecatepec se consolida como un espacio donde convergen la creatividad, la tradición y el orgullo por las raíces mexicanas, fortaleciendo la identidad cultural y el desarrollo de las comunidades participantes.

Azucena Cisneros destaca el valor de las y los artesanos en la preservación de la cultura

Durante la inauguración, la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss reconoció el papel fundamental de las y los artesanos en la conservación de la memoria colectiva y las tradiciones del país.

La alcaldesa señaló que, en una época marcada por el avance tecnológico, el trabajo artesanal recuerda la importancia de la creación manual y el valor cultural que existe detrás de cada pieza elaborada.

Asimismo, destacó que las artesanías representan historia viva, al transmitir conocimientos, creatividad e identidad de generación en generación.

Por su parte, Angélica Quijano Hernández, directora de Desarrollo Económico de Ecatepec, invitó a la población a disfrutar de las expresiones culturales presentes en el festival y a conocer el trabajo de las manos artesanas que mantienen vigentes las tradiciones mexicanas.

En tanto, María del Rosario Lizalde Vázquez, titular del Área de Artesanía y Turismo del Gobierno de Ecatepec, resaltó que este encuentro promueve el derecho de la ciudadanía al turismo social y acerca a la población a las expresiones culturales de Hidalgo, Michoacán y de municipios mexiquenses como Chimalhuacán, Coatepec Harinas, Papalotla, Teotihuacán, Tenancingo, Texcoco y Ecatepec.

Ecatepec reúne a más de 220 artesanos en el Festival Turístico Nacional 2026 (Cortesía)

Pochote Cerámica representa el talento artesanal de Ecatepec

Como parte del festival, se entregó una pieza artesanal elaborada por Fermín Zárate Trujillo y el equipo de Pochote Cerámica como reconocimiento a las delegaciones participantes.

La obra simboliza el talento, la tradición y la identidad cultural de Ecatepec, además de fortalecer los lazos de encuentro entre comunidades de distintas regiones del país.

El trabajo de Pochote Cerámica refleja cómo el talento local puede trascender generaciones y fronteras, convirtiendo las tradiciones en expresiones artísticas que representan la riqueza cultural del municipio.

Al evento asistieron la alcaldesa de Chimalhuacán, Xóchitl Flores Jiménez; la diputada federal Xóchitl Arzola Vargas; la directora de Turismo de Texcoco, Roxana Espinoza Olivares, así como integrantes del Ayuntamiento de Ecatepec e invitados especiales.