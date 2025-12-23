Durante su mensaje de Navidad, la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss aseguró que Ecatepec comienza a dejar atrás años de rezago, tras un primer año de gobierno marcado por avances en servicios básicos, seguridad y recuperación del espacio público.

Desde sus redes sociales, la alcaldesa afirmó que su administración ha encendido una luz de esperanza para el municipio más poblado del Estado de México.

Ecatepec registra avances históricos con Azucena Cisneros

Uno de los principales logros destacados por la mandataria fue el acceso al agua potable por red para más de 300 mil personas.

Asimismo, reconoció que aún existen retos importantes, pero afirmó que los avances son tangibles y sientan las bases para seguir ampliando la cobertura hidráulica en 2026.

En materia de seguridad, Cisneros Coss informó que las acciones implementadas permitieron reducir hasta el 50% los delitos de alto impacto, así como mejorar la percepción de seguridad entre la ciudadanía.

La alcaldesa también destacó la instalación de más de 60 mil luminarias, la construcción de 300 Senderos Seguros y la repavimentación de más de 444 kilómetros de vialidades, acciones orientadas a recuperar el orgullo y la seguridad en las colonias.

A ello se suman programas sociales dirigidos a jóvenes, como becas y el proyecto “Cambia de Cancha”, enfocado en la rehabilitación de espacios deportivos.

Finalmente, Azucena Cisneros agradeció a las y los habitantes de Ecatepec “por creer, resistir y salir adelante todos los días”, y aseguró que el próximo año traerá más obras y resultados.