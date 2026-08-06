El Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) resolvió que Juan Gabriel Salazar Martínez, exdirector de Comunicación Social del Ayuntamiento de Ecatepec, cometió Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG) en contra de la alcaldesa Azucena Cisneros Coss.

Esto por la difusión de un video en redes sociales con expresiones basadas en estereotipos de género durante el proceso electoral para la renovación de ayuntamientos de 2024.

Tras analizar las pruebas recabadas dentro del expediente PES/247/2024, el órgano jurisdiccional determinó que el entonces funcionario financió la difusión del material, cuyo contenido vulneró la dignidad de la entonces candidata al reproducir estereotipos de género. La resolución fue aprobada por mayoría de votos.

TEEM ordena disculpa pública y registro de Juan Gabriel Salazar por violencia política de género

Como parte de las medidas de reparación, las magistraturas ordenaron a Juan Gabriel Salazar Martínez retirar de Facebook las publicaciones denunciadas y emitir una disculpa pública, la cual deberá permanecer visible durante 18 días naturales.

Además, deberá acreditar un curso de capacitación en materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, que será impartido con el apoyo de la Secretaría de las Mujeres del Estado de México.

El TEEM también ordenó dar vista al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) para que el exfuncionario sea inscrito en los registros nacional y estatal de personas sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género por un periodo de un año, una vez que la sentencia quede firme.

TEEM resuelve violencia política contra Azucena Cisneros. (Cortesía)

TEEM exoneró al resto de las personas denunciadas

En la misma resolución, el Pleno declaró la inexistencia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género atribuible al resto de las personas denunciadas, así como la inexistencia de la calumnia electoral señalada en el procedimiento.

Sin embargo, durante la discusión del asunto se evidenciaron diferencias de criterio entre las magistraturas.

La presidenta del Tribunal Electoral del Estado de México, Arlen Siu Jaime Merlos, emitió un voto particular al considerar que, además de la responsabilidad atribuida a Juan Gabriel Salazar Martínez, también existían elementos suficientes para acreditar la calumnia electoral en perjuicio de Azucena Cisneros Coss.

La magistrada expuso que, durante el proceso interno y constitucional de 2024, se difundieron publicaciones desde el perfil de Facebook “Ernesto Santillán”, administrado, de acuerdo con constancias del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), por quien entonces era primer regidor de Ecatepec y actualmente diputado local por el Distrito XXI, Ernesto Santillán Ramírez.

Según su postura, esas publicaciones atribuían hechos falsos a la entonces candidata con el propósito de desacreditarla y favorecer políticamente a otro aspirante en la contienda por la candidatura municipal.

No obstante, dicha posición no alcanzó la mayoría de votos, por lo que la sentencia definitiva únicamente acreditó la responsabilidad de Juan Gabriel Salazar Martínez por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.