Durante la madrugada de este 18 de marzo de 2026, trabajadores en huelga de la empresa hulera Tornel fueron atacados a balazos en Tultitlán, Estado de México, lo que dejó varios heridos.

La empresa Tornel, que mantiene un paro laboral desde principios de marzo, tiene sus instalaciones cerradas por sus empleados, quienes denuncian violaciones a su Contrato Colectivo de Trabajo y a cláusulas del T-MEC.

De acuerdo con testimonios, el ataque ocurrió afuera de la planta, ubicada sobre la Avenida López Portillo, en Tultitlán, Estado de México, donde los trabajadores realizaban guardias como parte de la huelga.

Así fue el ataque a balazos contra trabajadores en huelga de Tornel

Al menos tres trabajadores que se encontraban en guardia nocturna fueron baleados por sujetos armados que se aproximaron en motocicleta y automóvil alrededor de las 04:00 horas.

El hecho fue confirmado por Gerardo Alberto Meneses Ávila, secretario general del sindicato, quien calificó la agresión como un intento de homicidio y un acto sorprendente.

Tras el ataque, otros trabajadores lograron detener a dos de los presuntos agresores en el lugar.

Las víctimas presentaron múltiples impactos de arma de fuego en las piernas, por lo que fueron trasladadas de inmediato al Hospital de Traumatología del IMSS en Lomas Verdes, en el municipio de Naucalpan.

Hasta el momento, se desconoce el estado de salud de los trabajadores heridos.

Detienen a dos agresores tras ataque a balazos en huelga de Tornel

Reportes de medios locales señalan que dos agresores fueron detenidos tras los hechos, por lo mismos trabajadores. Uno de ellos resultó herido y fue trasladado a un hospital cercano bajo custodia.

El segundo detenido, cuya identidad no ha sido revelada, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) tras una denuncia donde se inició la carpeta de investigación correspondiente.