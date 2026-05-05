Con el objetivo de mantener una alcaldía limpia y ordenada, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, en coordinación con la Dirección General de Servicios Urbanos, intensificó las acciones de recolección de basura en la Cuauhtémoc.

En tan solo una semana, el personal de limpia de la demarcación logró la recolección de más de 9 mil toneladas en servicio regular y casi 2 mil en tiraderos clandestinos.

Alcaldía Cuauhtémoc refuerza limpieza

De acuerdo con las autoridades municipales, los tiraderos son uno de los principales problemas en distintas colonias y son atendidos por los camiones recolectores diariamente, lo que incrementa la acumulación de basura.

Cuauhtémoc recolecta más de 11 mil toneladas de basura en una semana (cortesía)

Además, se han detectado alrededor de 200 puntos en la vía pública, donde se mantiene atención permanente para el retiro de basura.

Las autoridades señalaron que, como parte del fortalecimiento de las acciones de recolección, se incorporaron cuatro camiones nuevos para colonias como: Obrera, Roma, Buenavista y Santa María la Ribera.

De igual manera, se mantiene servicio de barrido en más de 7 kilómetros de calles atendidas en la demarcación.

Cuauhtémoc recolecta más de 11 mil toneladas de basura en una semana (cortesía)

Finalmente, la demarcación hizo un llamado a las y los vecinos de la Cuauhtémoc para separar sus residuos y evitar tirar basura en la vía pública, con el fin de erradicar los tiraderos clandestinos.

Con estas acciones, la alcaldía se compromete a impulsar trabajos de limpia de manera permanente en las 33 colonias de la demarcación.