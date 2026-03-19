Ante la agresión a tiros que recibieron los trabajadores de la empresa Tornel que está en huelga, Marath Bolaños, titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), se pronunció al respecto.

La madrugada del pasado 18 de marzo de 2026, trabajadores en huelga de la empresa hulera Tornel, ubicada en Tultitlán, Estado de México, fueron atacados a balazos por sujetos armados mientras mantenían una guardia nocturna afuera de las instalaciones.

Por este ataque 3 trabajadores resultaron heridos, mientras que dos agresores fueron detenidos y uno de ellos también salió lesionado.

Marath Bolaños: “Nada justifica la violencia contra trabajadores”

A través de sus redes sociales, Marath Bolaños condenó los hechos y afirmó que “nada justifica la violencia contra quienes ejercen sus derechos laborales”.

El funcionario también expresó su solidaridad con los trabajadores heridos y sus familias, luego del ataque ocurrido durante la huelga.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre el estado de salud de las personas lesionadas, aunque se reportó que las heridas fueron en las piernas.

STPS confía en Fiscalía del Estado de México tras ataque a trabajadores en huelga de Tornel

En el mismo mensaje, el titular de la STPS señaló que confía en las autoridades del Estado de México para llevar a cabo una investigación pronta y exhaustiva que permita sancionar a los responsables de este ataque a trabajadores en huelga de la empresa Tornel, en Tultitlán.

Asimismo, el funcionario federal subrayó que el diálogo social y el respeto a la legalidad son la única vía para resolver los conflictos laborales.

Condenamos enérgicamente la agresión armada contra personas trabajadoras en huelga en Tultitlán. Nada justifica la violencia contra quienes ejercen sus derechos laborales.



Nuestra solidaridad con las y los trabajadores lesionados y sus familias. Confiamos en que la autoridad… — Marath Bolaños (@marathb) March 19, 2026

Sin acuerdo tras ataque a trabajadores de Tornel en huelga

Hasta ahora, no se ha confirmado si existe algún avance en el diálogo entre la empresa Tornel y los trabajadores en huelga, luego de los hechos violentos registrados en Tultitlán, Estado de México.