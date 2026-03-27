Marcos, trabajador de la empresa hulera Tornel por más de 20 años, perdió ambos brazos tras un grave accidente laboral que presuntamente fue provocado por negligencia en la maquinaria de la planta.

El caso ha sido señalado por empleados como uno de los factores que detonaron la huelga que mantiene detenidas las actividades de la compañía.

De acuerdo con testimonios difundidos en redes sociales, el accidente ocurrió debido a que una máquina no estaba ensamblada correctamente y además no funcionaba el botón de paro de emergencia.

Actualmente, la huelga en la empresa Tornel suma poco más de un mes.

Entre las principales exigencias de los trabajadores se encuentran aumentos salariales y la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, medida que fue aprobada.

Así fue el accidente de Marcos en la planta de Tornel

Además de sus demandas laborales, los trabajadores de Tornel también exigen justicia para su compañero Marcos, quien perdió ambos brazos a causa del accidente ocurrido dentro de la planta.

Según versiones de los empleados, Marcos se encontraba operando una de las máquinas cuando uno de sus brazos quedó atorado en el mecanismo.

Al intentar detener el equipo mediante el botón de emergencia, este no respondió, lo que provocó que ambos brazos quedaran atrapados en la maquinaria.

Mientras Marcos pedía ayuda, el ruido de las demás máquinas dificultó que sus compañeros escucharan sus gritos de auxilio. Minutos después lograron intervenir para detener el equipo y rescatarlo.

Tras el accidente, el trabajador fue trasladado a una unidad médica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, los médicos confirmaron posteriormente que perdió ambos brazos.

Tornel señala que la huelga retrasa incapacidad de Marcos

Luego del accidente laboral, Marcos buscó recibir la incapacidad correspondiente por riesgo de trabajo, tal como lo establece la Ley Federal del Trabajo.

Sin embargo, según versiones de los trabajadores, la empresa Tornel argumentó que el pago podría retrasarse debido a la huelga que mantienen sus compañeros.

A más de un mes del estallido de la huelga en la planta de Tornel, ubicada en Tultitlán, Estado de México, el trabajador continúa a la espera de que se le reconozca este derecho.

La Ley Federal del Trabajo establece que el patrón está obligado a reincorporar al trabajador que sufrió un riesgo laboral, siempre que esté capacitado para desempeñar sus funciones y se presente dentro del año siguiente a la fecha en que se determinó su incapacidad.