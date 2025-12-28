Abandonan a un bebé recién nacido en iglesia de Tultitlán, Estado de México, la noche de Navidad.

Durante la celebración de la Navidad, un bebé fue abandonado en una jardinera frente a una iglesia.

Reportan a bebé recién nacido abandonado en iglesia de Tultitlán la noche de Navidad

Autoridades de Tultitlán encontraron un bebé abandonado la noche del 25 de diciembre en la parroquia de San Agustín Obispo, en la colonia Granjas San Pablo.

El hallazgo se dio cerca de las 8:00 de la noche cuando feligreses acudían al recinto religioso para la misa de celebración de Navidad.

Fue en ese momento que escucharon el llanto de un bebé, quien se encontraba en una jardinera frente a la parroquia.

Abandonan a un bebé recién nacido en iglesia de Tultitlán en Navidad (Unsplash)

Después de dar con el bebé, se notificó al párroco, quien llamó a los servicios de emergencia para que auxiliaran al pequeño.

Al llegar a lugar de los hechos, la policía de Tultitlán confirmó que se trataba de un bebé con un día y medio de vida.

Según los reportes, el párroco de la iglesia bautizó al bebé con el nombre de Jesús, debido a la fecha que se conmemoraba.

La autoridades de Tultitlán llamaron a Protección Civil para que valoraran el estado de salud del pequeño.

Bebé recién nacido abandonado en iglesia de Tultitlán la noche de Navidad se encuentra estable

El bebé recién nacido abandonado en iglesia de Tultitlán la noche de Navidad fue trasladado para recibir atención médica.

No obstante, en tres hospitales no pudo ser ingresado porque no contaban con la especialidad que requería.

Mediante un comunicado el ISSSTE confirmó que el bebé es atendido en el Hospital Regional “Bicentenario de la Independencia”.

Afortunadamente, el bebé “se se encuentra estable y en buenas condiciones de salud”.

El ISSSTE indicó que luego de que el bebé fue trasladado en ambulancia y activarse el protocolo de actuación hospitalaria, se le ingresó en la Unida de Cuidados Intensivos Neonatales.

Esto con la intención de “vigilancia y con el objetivo de garantizar un resguardo más controlado.”