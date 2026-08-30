Wendy Guevara sorprendió al público durante su participación en el famoso confesionario de Rosalía durante su concierto en CDMX el pasado 29 de agosto, donde habló de una relación pasada que terminó convirtiéndose en una experiencia de abuso emocional y económico.
“Todo México me conoce por mi historia, que a lo mejor soy una persona que paga por amor. Así lo han considerado muchos, pero no creo que yo sea de las que pagan por amor, sino que he puesto mi amor en personas equivocadas”Wendy Guevara
Durante el concierto de Rosalía en el Palacio de los Deportes, Wendy Guevara recordó que llegó a hacer importantes sacrificios económicos para intentar mantener a alguien a su lado.
Wendy Guevara se confiesa con Rosalía: pagó 500 mil pesos y el enganche de una casa por amor
Wendy Guevara relató que compró una camioneta de último modelo y llegó a entregar 500 mil pesos en efectivo, además de pagar el enganche de una casa por amor. Fans sospechan que habló de Marlon Colmenarez.
“He comprado desde una camioneta de último modelo, he comprado y pagado por amor hasta dando el enganche de una casa.”Wendy Guevara
Wendy Guevara reconoció que, aunque sabía que aquel hombre no la amaba, mantenía la esperanza de que algún día sus sentimientos cambiaran.
“Yo pensaba que él me quería. Sabía que no me amaba, pero yo decía: ‘A lo mejor mañana, yo creo que un día se va a enamorar de mí’”Wendy Guevara
Wendy Guevara también reconoció que, con el paso del tiempo, comprendió que en realidad no había una relación recíproca: ella se había enamorado sola y se desenamoró de la misma forma.
Ante la confesión, Rosalía reaccionó con humor y aseguró que Wendy no estaba en una relación, sino que estaba “haciendo obra social”.
Finalmente, Wendy Guevara aprovechó el momento para lanzar un mensaje sobre las llamadas “migajas de amor” y pidió dejar de normalizar este tipo de abuso emocional y económico.
“Entonces, honestamente, no creo que sea justo que di tanto y, a cambio, no recibí más que mierda. Y odio tener que vivir como una motocicleta robada, siempre escondida. ¡Y eso no puede seguir así, maldita sea!”Wendy Guevara