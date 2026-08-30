Este domingo 30 de agosto se realiza el Maratón de la CDMX 2026, por lo que el Metrobús tendrá modificaciones debido al recorrido de los corredores por distintas vialidades de la capital.
El Metrobús CDMX informó que las Líneas 1, 2, 3, 4 y 7 tendrán cierres y cambios en sus recorridos durante la competencia; los horarios podrán ajustarse conforme avance el maratón y se liberen las vialidades.
Estas son las estaciones de Metrobús afectadas por el Maratón CDMX 2026
Las estaciones de la Línea 1 del Metrobús que permanecerán sin servicio por el Maratón CDMX de 05:00 a 14:00 horas, son:
- Reforma
- Hamburgo
- Insurgentes
- Durango
- Álvaro Obregón
- Sonora
- Campeche
- Chilpancingo
- Nuevo León
- La Piedad
- Poliforum
- Nápoles
- Colonia del Valle
- Ciudad de los Deportes
- Parque Hundido
- Félix Cuevas
- Río Churubusco
- Teatro Insurgentes
- José María Velasco
- Francia
- Olivo
- Altavista
- La Bombilla
- Doctor Gálvez
- Ciudad Universitaria
- C.C.U.
- Perisur
- Villa Olímpica
Las estaciones de la Línea 2 del Metrobús que permanecerán sin servicio por el Maratón CDMX de 05:00 a 10:00 horas, son:
- Tacubaya
- Antonio Maceo/Parque Lira
- De La Salle
- Patriotismo
- Escandón
- Nuevo León
- Viaducto
- Amores
Las estaciones de la Línea 3 del Metrobús que permanecerán sin servicio por el Maratón CDMX de 05:00 a 14:30 horas, son:
De 05:00 a 14:30 horas no habrá servicio en:
- Mina
- Hidalgo
- Juárez
- Balderas
Las estaciones de la Línea 4 Ruta Norte del Metrobús que permanecerán sin servicio por el Maratón CDMX de 05:00 a 14:30 horas, son:
- Buenavista IV
- Bellas Artes
Las estaciones de la Línea 4 Ruta Sur del Metrobús que permanecerán sin servicio por el Maratón CDMX de 05:00 a 17:00 horas, son:
- Buenavista IV
- Pino Suárez
En la Línea 7 del Metrobús se suspenderá el servicio en el tramo Garibaldi-Campo Marte de 05:00 a 14:30 horas:
- Garibaldi/Lagunilla
- Glorieta Violeta
- Hidalgo
- El Caballito
- Amajac
- París
- Reforma
- Hamburgo
- El Ahuehuete
- El Ángel
- La Diana
- Chapultepec
- Gandhi
- Antropología
- Auditorio
- Campo Marte
Metro CDMX también modifica su horario
Para facilitar el traslado de los participantes, el Metro CDMX abrirá desde las 05:00 horas en las Líneas 1, 2, 3 y 9. Los corredores podrán ingresar gratuitamente al presentar su número de participante.
Las autoridades recomiendan anticipar los traslados y considerar rutas alternativas durante el desarrollo del Maratón CDMX 2026.