Este domingo 30 de agosto se realiza el Maratón de la CDMX 2026, por lo que el Metrobús tendrá modificaciones debido al recorrido de los corredores por distintas vialidades de la capital.

El Metrobús CDMX informó que las Líneas 1, 2, 3, 4 y 7 tendrán cierres y cambios en sus recorridos durante la competencia; los horarios podrán ajustarse conforme avance el maratón y se liberen las vialidades.

Maratón CDMX afecta al Metrobús (Metrobús CDMX)

Estas son las estaciones de Metrobús afectadas por el Maratón CDMX 2026

Las estaciones de la Línea 1 del Metrobús que permanecerán sin servicio por el Maratón CDMX de 05:00 a 14:00 horas, son:

Reforma

Hamburgo

Insurgentes

Durango

Álvaro Obregón

Sonora

Campeche

Chilpancingo

Nuevo León

La Piedad

Poliforum

Nápoles

Colonia del Valle

Ciudad de los Deportes

Parque Hundido

Félix Cuevas

Río Churubusco

Teatro Insurgentes

José María Velasco

Francia

Olivo

Altavista

La Bombilla

Doctor Gálvez

Ciudad Universitaria

C.C.U.

Perisur

Villa Olímpica

Las estaciones de la Línea 2 del Metrobús que permanecerán sin servicio por el Maratón CDMX de 05:00 a 10:00 horas, son:

Tacubaya

Antonio Maceo/Parque Lira

De La Salle

Patriotismo

Escandón

Nuevo León

Viaducto

Amores

Las estaciones de la Línea 3 del Metrobús que permanecerán sin servicio por el Maratón CDMX de 05:00 a 14:30 horas, son:

De 05:00 a 14:30 horas no habrá servicio en:

Mina

Hidalgo

Juárez

Balderas

Las estaciones de la Línea 4 Ruta Norte del Metrobús que permanecerán sin servicio por el Maratón CDMX de 05:00 a 14:30 horas, son:

Buenavista IV

Bellas Artes

Las estaciones de la Línea 4 Ruta Sur del Metrobús que permanecerán sin servicio por el Maratón CDMX de 05:00 a 17:00 horas, son:

Buenavista IV

Pino Suárez

En la Línea 7 del Metrobús se suspenderá el servicio en el tramo Garibaldi-Campo Marte de 05:00 a 14:30 horas:

Garibaldi/Lagunilla

Glorieta Violeta

Hidalgo

El Caballito

Amajac

París

Reforma

Hamburgo

El Ahuehuete

El Ángel

La Diana

Chapultepec

Gandhi

Antropología

Auditorio

Campo Marte

Metro CDMX también modifica su horario

Para facilitar el traslado de los participantes, el Metro CDMX abrirá desde las 05:00 horas en las Líneas 1, 2, 3 y 9. Los corredores podrán ingresar gratuitamente al presentar su número de participante.

Las autoridades recomiendan anticipar los traslados y considerar rutas alternativas durante el desarrollo del Maratón CDMX 2026.