A través de sus redes sociales el ex candidato a la Presidencia en las elecciones de 2012, Gabriel Quadri ha denunciado la muerte de su perro Vito, tras un ataque de otro perro sin correa.

Gabriel Quadri también compartió el video del lamentable y violento ataque que le quitó la vida a su perro Vito.

Ataque mata a Vito, el perro del ex candidato Gabriel Quadri

El político mexicano, Gabriel Quadri denunció la muerte de su perro Vito tras un lamentable ataque de otro perro que andaba suelto y sin correa mientras paseaban a su mascota por calles de la alcaldía Coyoacán en la Ciudad de México.

“Este era mi adorable Vito. Jamás agredió a nadie. Aquí voy con él unos segundos antes de que lo atacara el Malinois, que se ve al fondo suelto…” Gabriel Quadri

El ataque a Vito, mascota de Gabriel Quadri habría sido perpetrado por un perro de la raza Pastor Belga Malinois oscuro que se encontraba sin las medidas necesarias de seguridad por parte de su dueño.

En el video que compartió Gabriel Quadri sobre el ataque de su perro Vito se puede ver que sin ninguna motivación, el perro corrió velozmente y atacó a la mascota del ex candidato presidencial.

Ante este los hechos también se observa como el dueño del perro Pastor Belga Malinois se acercó inmediatamente para detenerlo; sin embargo, en la imágenes se mira claramente como que el animal no pudo ser controlado.

Aquí está el video del ataque del perro Malinois que mató a Vito... https://t.co/Vi3Hl35LIj pic.twitter.com/t4ewF6uL4Z — Gabriel Quadri (@g_quadri) January 26, 2026

Propietario de perro que mató a Vito no se hizo responsable: Gabriel Quadri

Tras el lamentable ataque a su perro Vito, el político mexicano también externó su frustración, pues Gabriel Quadri se dijo desolado e indignado ante su pérdida.

Un perro Pastor Belga Malinois oscuro, grande, suelto, mató a mi pequeño y adorable perro Vito hoy en la mañana en la esquina de Cerro del Tesoro y Cerro Dios del Hacha en la colonia Tomero de Terreros, Coyoacán. El dueño del perro Malinois no se responsabilizó. Desolados e… — Gabriel Quadri (@g_quadri) January 25, 2026

Asimismo, Gabriel Quadri acusó al dueño del perro atacante de no responsabilizarse por la muerte de Vito, así como dijo esperar que vecinos puedan ayudar a identificar al responsable.