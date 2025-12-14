En Zacatecas investigan a policías de Juchipila por muerte de perros.

Después de viralizarse un video en donde se muestran los videos sobre la muerte de varios perros, las autoridades ya indagan el caso.

Investigan en Zacatecas a policías de Juchipila por muerte de perros

A través redes sociales, el Ayuntamiento de Juchipila informó que ya investiga la muerte de perros en situación de calle presuntamente a manos de policías del municipio.

También, se puntualizó que el presidente municipal de Juchipila, José María Castro Félix, no tenía conocimiento de los hechos y que el mandatario “repudia” el maltrato animal.

“El Gobierno Municipal de Juchipila expresa su profunda preocupación y rechazo ante la denuncia sobre la presunta agresión y muerte de perritos en situación de calle.” “El presidente municipal, José María Castro Félix, aclara de manera firme y transparente que no tenía conocimiento alguno de estos hechos y que repudia totalmente cualquier acto de crueldad animal. Como servidor público y como persona que ha manifestado en múltiples ocasiones su cariño y respeto por los animales, reiteró que jamás autorizaría ni tolerará acciones que atenten en contra de su vida o bienestar. ” Comunicado Ayuntamiento de Juchipila

De acuerdo con las autoridades, en caso de comprobarse la participación de personal del ayuntamiento, se les dará de baja de “manera definitiva”.

Además de que serán puestos a disposición de las autoridades correspondientes, “garantizando que enfrenten la justicia sin distinciones ni privilegios”.

Zacatecas: investigan a policías de Juchipila por muerte de perros (Especial)

Acusan a policías de Juchipila en Zacatecas por muerte de perros; el caso genera indignación

En redes se hizo viral un video donde se muestran el video de varios perritos asesinados a balazos en el basurero municipal de Juchipila.

La grabación generó protestas e indignación de activistas que exigieron a las autoridades que investigaran y sancionaran a los policías responsables.

En el video que circula en redes, se acusa directamente al presidente municipal de Juchipila, en Zacatecas.

Por su parte, el rescatista Eric Ponce compartió audio en donde una mujer reveló que vio cuando los policías capturaron a los perros.

Ponce explica que la orden del alcalde José María Castro Félix era reubicar a los perros, ya que se reportó que eran agresivos.

No obstante, la orden no se cumplió bajo las instrucciones del director de la policía municipal, Pedro Humberto de la Cruz Valbaneda.

Esto porque dos oficiales, identificados como Osiris y “El Cachete” capturaron todo tipo de perros aunque no fueran agresivos y los ejecutaron.