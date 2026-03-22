Estudiantes de veterinaria en Chiapas son denunciados por matar a una perrita.

Alumnos de la Facultad de Estudios Agropecuarios de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) han sido señalados por asesinar a una perrita para prácticas quirúrgicas.

Denuncia a estudiantes de veterinaria en Chiapas por matar a una perrita

Vecinos de la comunidad de Copainalá, en Chiapas, acusaron a estudiantes de veterinaria de presuntamente haber matado a una perrita identificada como “La Wera”.

De acuerdo con los reportes, los alumnos de la UNACH asesinaron a la perrita para realizar sus prácticas quirúrgicas.

Según los testimonios, “La Wera” fue capturada y trasladada a la instalaciones de la Facultad de Estudios Agropecuarios donde le quitaron la vesícula y parte del intestino. Tras la operación, murió.

“La Wera” era una perrita de la calle muy querida por los vecinos de la zona, por lo que su caso ha generado indignación .

Así como denuncias en redes exponiendo que “la mataron para aprobar una materia” y que dichas prácticas no son educación, sino crueldad animal.

Grupos rescatistas y colectivos también se han sumado a las denuncias por el caso de “La Wera” exigiendo justicia a las autoridades estatales.

Estudiantes de veterinaria en Chiapas, denunciados por matar a una perrita (Especial)

UNAH anuncia medidas tras caso de estudiantes de veterinaria que mataron a una perrita

Mediante un comunicado, la Universidad Autónoma de Chiapas lamentó la muerte de “La Wera”, mencionando que el suceso no está alineado a sus principios de Bioética y bienestar animal.

Además anunció que se abrió un expediente para investigar los hechos.

Y tras analizar la situación se implementaron medidas cautelares para resguardar a los animales que puedan estar sujetos a prácticas en la UNACH.

Además de que se dio la suspensión provisional del docente involucrado en los hechos, para determinar su situación jurídica.

Asimismo, la UNACH expresó que crearán una Comité de especialistas con el objetivo:

“Revisar integralmente los procedimientos académicos en el área de la salud animal, con la finalidad de establecer protocolos que garanticen la responsabilidad moral humana hacia los animales, promoviendo su bienestar y trato digno frente a las actividades académico-formativas.” UNACH

De igual forma la UNACH indicó que propondrá al H. Consejo Universitario la creación del Comité Permanente de Bioética conformado por especialistas y:

“Se trabajará en la gestión de recursos para la adquisición de equipos tecnológicos, simuladores y refrigeradores que fortalezcan la formación profesional del estudiantado, y con ello erradicar prácticas académicas que atentan contra el bienestar y trato digno de las especies animales que interactúan en la enseñanza de la Medicina Veterinaria. Con ello, los centros escolares transitarán a un modelo formativo moderno y pionero en el área de la salud animal.” UNACH

Aunado a ello, se propondrá en el mes de junio durante la 187 Asamblea de Escuelas y Facultades de Medicina Veterinaria en la UNACH una reflexión nacional sobre nuevas y mejores prácticas en dicha área del conocimiento.